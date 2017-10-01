У Франції під час матчу обвалилась трибуна із вболівальниками, є постраждалі (відео)

У Франції під час футбольного матчу між командами "Ам'єн" і "Лілль" обвалилося загородження трибуни, повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, що в результаті обвалу постраждали 29 уболівальників, з них четверо отримали серйозні травми і були госпіталізовані.

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Інцидент стався на 15-й хвилині матчу, гру перервали. Матч дограють наступного дня.

Фанати на радощах опустилися до перших рядів, коли футболіст Фоді Балло Туре забив гол. На відео видно, що конструкція не витримала напору уболівальників і завалилася разом із людьми.

Керівництво стадіону запевняє, що трибуни були справними, що підтвердила нещодавня перевірка.