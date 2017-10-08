У центрі Москви поліція затримує активістів і випадкових перехожих, двоє підлітків отримали травми

У Москві поліцейські проводять затримання на Манежній площі, Тверській вулиці і біля будівлі Держдуми Росії. Всього, за даними правозахисного проекту "ОВД-Інфо", було затримано більше 30 осіб. Майже всі вони були без плакатів або агітаційних матеріалів і не викрикували жодних гасел, деякі затримані виявилися випадковими перехожими. В поліцію потрапили і кілька підлітків. Правоохоронці застосовували силу. Одну неповнолітню після затримання відвезли на швидкій допомозі через вивих плеча, ще один підліток отримав травму голови, повідомляє Радіо Свобода.

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У Санкт-Петербурзі десятки людей зібралися на Палацовій площі. Вони мають намір залишитися там на ніч. Активісти тримають в руках державні прапори Росії. Один з учасників акції приніс з собою намет з наміром встановити її на площі. Серед демонстрантів Ільдар Дадин. Кореспондент "Ехо Москви" Арсеній Веснін повідомляє про одного затриманого. Його ім'я він не уточнив.

7 жовтня, в день 65-річчя президента Росії Володимира Путіна, в десятках міст країни пройшли акції протесту. Демонстранти, зокрема, закликали Путіна піти у відставку, а також вимагали допустити опозиціонера Олексія Навального до участі у виборах глави держави у 2018 році. По всій Росії були затримані близько 300 осіб. 8 жовтня в соціальних мережах з'явилися заклики до безстрокової акції протесту на Манежній площі у Москві і на Палацовій площі в Петербурзі.