Австралійська художниця робить дивовижні дерев’яні скульптури за допомогою бензопили (відео)

Австралійка Енджи Полгейз виготовляє неймовірні скульптури за допомогою бензопили, йдеться в сюжеті ТСН.

Цей нетиповий для високого мистецтва інструмент жінка опанувала двадцять років тому. Робота з бензопилою, окрім неабиякої акуратності, потребує й особливої техніки безпеки. Енджи каже, що не має права працювати втомленою чи випивши бодай пляшку пива.

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На батьківщині на неї досі дивляться з подивом, проте її захоплення дозволило жінці об’їздити цілий світ і навіть знайти однодумців - таких саме жінок із бензопилами, закоханих у мистецтво.

Як раніше повідомляв УНІАН, японський художник створює мініатюри з побутових речей і продуктів.