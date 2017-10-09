Австралійська художниця робить дивовижні дерев’яні скульптури за допомогою бензопили (відео)
Незвичайне захоплення дозволило жінці об’їздити цілий світ та навіть знайти однодумців - таких саме жінок із бензопилами, закоханих у мистецтво.
Австралійка Енджи Полгейз виготовляє неймовірні скульптури за допомогою бензопили, йдеться в сюжеті ТСН.
Цей нетиповий для високого мистецтва інструмент жінка опанувала двадцять років тому. Робота з бензопилою, окрім неабиякої акуратності, потребує й особливої техніки безпеки. Енджи каже, що не має права працювати втомленою чи випивши бодай пляшку пива.
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На батьківщині на неї досі дивляться з подивом, проте її захоплення дозволило жінці об’їздити цілий світ і навіть знайти однодумців - таких саме жінок із бензопилами, закоханих у мистецтво.
Як раніше повідомляв УНІАН, японський художник створює мініатюри з побутових речей і продуктів.