ЄС поки не планує припиняти переговори з Туреччиною про вступ - Меркель

Рішення про припинення переговорів з Туреччиною про її вступ до Євросоюзу на майбутньому саміті ЄС в Брюсселі ухвалюватися не буде. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, відеозвернення якої опубліковано на сайті німецького уряду, передає kommersant.ru.

Читайте такожТуреччині вже не потрібне членство в Євросоюзі - Ердоган «Я говорила, що ми хочемо обговорити ситуацію з Туреччиною, тому попросили Єврокомісію підготувати доповідь, звичайно, ми не будемо приймати якісь рішення. Але я хотіла б послухати думку своїх колег про те, які висновки з цього ми можемо зробити», - сказала канцлер.

Вона пояснила, що одним з приводів для перегляду Берліном відносин з Анкарою стали проведені турецькою владою масові затримання. «Є багато випадків, коли люди, з нашої точки зору, несправедливо знаходяться в ув'язненні, тому що вони з острахом слідкують за розвитком політичної ситуації в країні. Конкретних рішень я не очікую, але прогнозую дуже відкриту дискусію», - уточнила Меркель.

13 вересня голова Єврокомісії Жан-КлодЮнкер заявив, що до 2019 року ЄС не прийме до складу нових членів. Він також сказав, що Брюссель вважає поки неможливим вступ до ЄС Туреччини. Раніше АнгелаМеркель говорила про намір домагатися заморозки або припинення переговорів про прийняття Туреччини в ЄС.