Багато про Україну і нічого про Росію: в ЄС зробили огляд російського телебачення

За тиждень перегляду російського телебачення можна дуже багато почути про події в світі, однак не отримати ніякої інформації про те, що відбувається в самій Росії.

Читайте такожПроплачена Росією реклама у Facebook була націлена на ключові для Трампа штати - CNN"Будьте певні, вам багато розкажуть про Україну", - пише в своєму звіті робоча група Євросоюзу з подолання дезінформації European External Action Service East Stratcom Task Force, передає Голос Америки.

З 71 теми, 60 було про події поза Росією, зазначається в звіті робочої групи ЄС, складеному на основі перегляду російського телебачення протягом тижня 13-19 жовтня – 21 телевізійна година. Дослідники порахували вагу повідомлень про світ поза Росією в 15 політичних та аналітичних ток-шоу на трьох найбільш популярних каналах: "Первый", "Россия – 1" та "НТВ".

"Вимкнувши телевізор, ви усвідомите, що практично нічого не дізнались власне про Росію, - зазначають дослідники, - детальні обговорення світових подій повторюють одноманітні та добре скоординовані посили про розколи та протистояння", зазначається в звіті.

Зокрема, на російському телебаченні обговорюють такі теми як: В Україні здійснюється тиск на російськомовних; "Нацистська оргія" в Україні; Європа не засудила марш націоналістів в Києві; Можлива поставка зброї США до України; Мовний закон та оплата в українських школах і таке інше.

Серед міжнародних тем - це відносини США з іншими державами, внутрішня ситуація в США, криза в Каталонії, тощо.