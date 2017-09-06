За хімічною атакою на Хан-Шейхун стоїть уряд Сирії - ООН

Комісія Організації Об'єднаних Націй з розслідування подій у Сирії оголосила, що має докази причетності сирійських урядових військ до хімічної атаки, яка сталася у квітні цього року у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, як пише DW.

За даними комісії, оприлюдненими у середу, 6 вересня, вона зібрала "значний обсяг інформації", який демонструє, що за газовою атакою, яка забрала життя 83 осіб, стояв уряд Сирії.

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Загалом же під час конфлікту в Сирії хімічну зброю було застосовано 33 рази, повідомили в ООН. При цьому 27 разів до хімічних атак вдавалися урядові війська. Відповідальних за ще шість атак комісія ще не визначила. Уряд Сирії неодноразово заперечував використання його військами хімічної зброї.

Нагадаємо, що у квітні Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ, OPCW) оголосила, що має "незаперечні" докази того, що під час газової атаки 4 квітня у сирійському місті Хан-Шейхун був використаний зарин або подібна речовина.