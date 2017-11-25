Журнал Time спростував слова Трампа про обрання його "Людиною року"

15:02, 25 листопада 2017
Світ
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Співробітник Time також написав, що у словах Трампа «не було ані часточки правди».

Дональд Трамп / фото Reuters

Журнал Time відреагував на слова президента США Дональда Трампа стосовно нібито обрання його «Людиною року». У виданні кажуть, що президент каже неправду, пише Громадське

«Президент не вірно (висловився, —ред.) стосовно того, як ми обираємо «Людину року». Time ніколи не коментує нашого вибору до публікації, яка відбудеться 6 грудня», — йдеться в повідомленні у Twitter.

Співробітник Time також написав, що у словах Трампа «не було ані часточки правди».

Раніше Дональд Трамп заявив, що відмовився знову стати «Людиною року» за версією журналу Time.

Нагадаємо, у 2016 році Трамп став «Людиною року» за версією Time. Тоді обкладинка із Трампом вийшла під заголовком «Дональд Трамп. Президент Розділених Штатів Америки».

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Теги: #Людина року#Трамп Люина Року Times#людина року Time