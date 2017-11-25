Журнал Time спростував слова Трампа про обрання його "Людиною року"
Співробітник Time також написав, що у словах Трампа «не було ані часточки правди».
Журнал Time відреагував на слова президента США Дональда Трампа стосовно нібито обрання його «Людиною року». У виданні кажуть, що президент каже неправду, пише Громадське.
«Президент не вірно (висловився, —ред.) стосовно того, як ми обираємо «Людину року». Time ніколи не коментує нашого вибору до публікації, яка відбудеться 6 грудня», — йдеться в повідомленні у Twitter.
The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6.— TIME (@TIME) November 25, 2017
Співробітник Time також написав, що у словах Трампа «не було ані часточки правди».
Amazing. Not a speck of truth here—Trump tweets he 'took a pass' at being named TIME's person of the year https://t.co/D6SJgyTpcY— Alan Murray (@alansmurray) November 25, 2017
Раніше Дональд Трамп заявив, що відмовився знову стати «Людиною року» за версією журналу Time.
Нагадаємо, у 2016 році Трамп став «Людиною року» за версією Time. Тоді обкладинка із Трампом вийшла під заголовком «Дональд Трамп. Президент Розділених Штатів Америки».