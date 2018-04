"My niggas in Paris": Наомі Кемпбелл звинуватила російського дизайнера Уляну Сергієнко в расизмі

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл звинуватила дизайнера Уляну Сергієнко в расизмі і закликала бойкотувати її модне шоу в рамках Тижня моди в Парижі.

Як повідомляє Telegram-канал Super, виявилося, що Уляна відправила своїй подрузі Мирославі Думі запрошення на показ, на конверті якого написала "To my niggas in Paris".

Мирослава опублікувала фото запрошення в Instagram, після чого його побачила Наомі.

"Серйозно? Навіщо таке писати і публікувати? Ви все ще збираєтеся на її шоу?" — написала розгнівана Кемпбелл.

Відзначається, що показ Уляни Сергієнко в Парижі проходить за підтримки міністерства культури Російської Федерації. Однак у міністерстві культури конфлікту між Уляною Сергієнко і Наомі Кемпбел значення не надали.

"У нас багато різних справ", — відповіли в прес-службі.

Сама Сергієнко вже вибачилася і заявила що нікого не хотіла образити подібними словами.

