США скептично оцінюють шанси договору між НАТО і ОДКБ

Адміністрація Сполучених Штатів розглядає ініціативу підписання угоди про співпрацю між НАТО та Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ), але ставлення до її перспектив у американського керівництва є скептичним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр ВЕРШБОУ, відповідаючи на запитання під час виступу в Дипломатичній академії у Києві.

«Ми поки що не переконані, що ОДКБ зараз вийшла на рівень НАТО, щоб підписувати з нею будь-які договори», - сказав О.ВЕРШБОУ.

Довідка УНІАН. Військово-політичний союз ОДКБ утворений на основі Договору про колективну безпеку, підписаного 15 травня 1992 року в Ташкенті.

14 травня 2002 року Договір про колективну безпеку був перетворений у міжнародну організацію, а 2 грудня 2004 року ОДКБ був наданий статус спостерігача у Генеральній Асамблеї ООН.

В ОДКБ входять 7 постійних учасників: Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизія, Казахстан, Таджикистан і Узбекистан. Його метою є забезпечення національної безпеки кожної з країн - членів Договору, а також їх територіальної цілісності. У разі виникнення загрози для будь-якої з держав-учасників усі решта членів ОДКБ зобов`язуються надати їй необхідну допомогу, включаючи військову.

18 вересня генеральний секретар НАТО Андерс фог РАСМУССЕН під час виступу в Брюсселі заявив, що в Альянсі поки що немає консенсусу щодо розвитку співпраці з ОДКБ.