У Китаї через землетрус евакуювали 60 тисяч людей

Понад 60 тис. чоловік евакуйовано з району, що постраждав від землетрусу магнітудою 5 у південно-китайській провінції Юньнань.

Як передає РІА «Новости»,землетрус стався в повіті Біньчуань уранці в понеділок. За останніми даними, удар стихії не привів до загибелі людей, але, щонайменше, 31 житель регіону дістав поранення, двоє людей знаходяться в тяжкому стані.

За даними на ранок середи, з регіону, де підземними поштовхами були зруйновані тисячі будинків, зокрема 90 навчальних закладів, евакуйовано майже 61,5 тис. чоловік. В цілому так чи інакше від удару підземної стихії постраждали понад 300 тис. чоловік.