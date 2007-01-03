США добиваються проведення допиту трьох дочок Хусейна

Через кілька діб після страти Саддама Хусейна США розширили пошуки фінансових коштів, які можуть знаходитися на зарубіжних рахунках колишнього президента Іраку.

Про це передає ІТАР-ТАСС з посиланням на британську газету «Дейлі Мейл».

«Полювання за мільярдами», пише газета, ведеться в численних банках і фінансових компаніях. При цьому США добиваються зараз права на проведення допитів трьох дочок С.Хусейна, котрі знаходяться в Йорданії.

Згідно із заявами американських експертів, С.Хусейн контролював банківські вклади на суму в 45 млрд. доларів США. Значна частина цих коштів, одержаних протягом останніх 30 років від експорту іракської нафти, інвестована через підставні компанії, зареєстровані в Швейцарії, Японії і Німеччині.

До цього експерти додають секретні рахунки в банках Європи і Близького Сходу. Газета також наводить дані про орендовані С.Хусейном банківські сейфи, в яких знаходяться діаманти.

За даними «Дейлі Мейл», ЦРУ США спільно з ФБР і Міністерством фінансів не змогли до сьогоднішнього дня виявити «підставні компанії», через які працював С.Хусейн, а також його секретні банківські рахунки. Вона також повідомляє, що під час допитів С.Хусейн не дав американській адміністрації ніякої інформації, здатної вивести на його зарубіжні активи.

У зв`язку з цим США добиваються доступу до трьох дочок С.Хусейна , що проживають в Йорданії, з тим, щоб одержати від них нові дані про фінансову імперію їхнього батька.