Нова страта в Іраку запланована на четвер

Найближчі сподвижники колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна Авад Хамед аль-Бандар і Барзан аль-Тікріті мають бути страчені у четвер. Про це в середу повідомляє AFP з посиланням на неназваного представника адміністрації прем`єр-міністра країни.

"Їх документи вже підписані, і вони будуть страчені у четвер", - заявив він інформаційному агентству на умовах анонімності, додавши, що поки Авад Хамед аль-Бандар і Барзан аль-Тікріті "залишаються під контролем влади США".

Нагадаємо, що повідомлення про те, що страта двох соратників Саддама Хусейна призначена на четвер, з`явилися в арабській пресі. Проте незабаром їх спростував Самі аль-Аскарі (Sami Al-Askari), помічник прем`єр-міністра Іраку. Тепер же підтвердження цієї інформації надійшло від джерела в адміністрації глави уряду Іраку.

Колишнього главу іракської розвідки Барзана аль-Тікріті і колишнього верховного суддю Революційного суду Іраку Авада Хамеда аль-Бандар мали повісити разом з самим екс-диктатором Саддамом Хусейном, який був страчений вранці 30 грудня. Проте їх страта була відкладена. Пізніше іракський уряд пояснив, що на повішення аль-Бандар і аль-Тікріті "не вистачило часу".

Обох сподвижників Хусейна було засуджено до страти через повішення 5 листопада 2006 року, згідно офіційному формулюванню, за злочини проти людяності. Їх, так само як і екс-президента країни, суд визнав винними у вбивстві 148 жителів села Дуджейл, які були знищені в 1982 році.

Лента.ру