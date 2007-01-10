Лукашенко і Путін домовилися?

Президенти Білорусі і Росії Олександр ЛУКАШЕНКО і Володимир ПУТІН сьогодні в телефонній розмові обговорили питання поставки нафти в країни Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Білоруської держави.

Представник прес-служби уточнив, що «в ході тривалої телефонної розмови президенти Білорусі і Росії обговорили проблеми, що склалися у взаємовідносинах двох держав у торговельно-економічній сфері».

За його словами, йшлося про забезпечення Білорусі енергоресурсами, а також про поставки вуглеводневої сировини в країни Європи. «В результаті бесіди знайдено компроміс, який дозволить розблоковувати тупикову ситуацію, що склалася, у тому числі й ту, що стосується транзиту російської нафти в країни Європи через територію Республіки Білорусь», - повідомили в прес-службі.

Глави держав доручили прем`єр-міністрам Білорусі і Росії впродовж двох днів виробити конкретні пропозиції щодо розв’язання всіх проблемних питань і внести їх на розгляд глав держав до п`ятниці, 12 січня.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня переговори в Москві закінчилися безрезультатно. Російська сторона продовжує наполягати на скасуванні введеного Білоруссю мита на транспортування нафти, а також відновлення транзиту нафти в європейські країни, а білоруська – на підписанні угоди про паритетний розподіл експортного мита, введеного Росією.

Прокачування нафти нафтопроводами РУП «Гомельтранснафта Дружба» було припинено 8 січня. Білоруська сторона мотивувала припинення транзиту тим, що російська компанія «Транснафта» перемістила сиру нафту через митний кордон Білорусі без митного декларування і сплати відповідного мита.

До 1 січня поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів. З січня Росія ввела мито на поставку нафти у розмірі 180,7 дол./т. У відповідь Білорусь з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти територією країни.