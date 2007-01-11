Білорусь повністю повернула Європі всю затриману нафту

Білорусь повністю повернула європейським споживачам затриману раніше російську нафту, призначену на експорт, в обсязі 79 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК із посиланням на віце-президента компанії "Транснефть" Сергія ГРИГОР’ЄВА.

За його словами, інформація про прокачування надійшла з контрольних пунктів російської компанії. Після цього "Транснефть" сьогодні о 8.22 (мск) відновила прокачування нафти нафтопроводом "Дружба" через територію Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня поновилося транспортування російської нафти до Європи через територію Білорусі.

Як заявив директор білоруського державного нафтотранспортного підприємства "Гомельтранснефть-Дружба" Олексій КОСТЮЧЕНКО, російська нафта пішла в білоруську систему 10 січня близько 22.30 за місцевим часом (23.30 мск).

Третього січня Росія ввела мито на поставку нафти у розмірі 180,7 дол/т. У відповідь Білорусь з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 45 дол/т на транспортування російської нафти через територію країни. До 1 січня поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів.

Проте Москва відмовилася платити мито. Пізніше російська компанія "Транснефть" заявила, що Мінськ почав несанкціонований відбір нафти з трубопроводу "Дружба". В результаті 8 січня "Транснефть" зупинила прокачування на цьому напрямі, що спричинило перебої з поставками палива до країн Європи. Нафтопроводом "Дружба" російська нафта поставляється до Польщі, Німеччини, України, Словаччини, Чехії й Угорщини.

10 січня президенти Білорусі і Росії Олександр ЛУКАШЕНКО і Володимир ПУТІН у телефонній розмові обговорили питання поставки нафти до країн Європи. Глави держав доручили прем`єр-міністрам Білорусі і Росії протягом двох днів виробити конкретні пропозиції з розв’язання всіх проблемних питань і внести їх на розгляд президентам до п`ятниці, 12 січня.

Водночас, "Транснефть" зажадала від підприємства "Гомельтранснефть-Дружба" відшкодувати збиток від "вимушеного зберігання нафти в нафтосховищах і невиконання зобов`язань перед постачальниками". Сума претензій оцінюється в 313 тисяч доларів.

Незадоволеність ситуацією з поставками нафти до країн ЄС висловив 10 січня голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ. "Ми вважаємо такого роду події неприпустимими", - заявив Ж.БАРРОЗУ і пообіцяв, що "дасть це ясно зрозуміти російським і іншим партнерам". Голова Єврокомісії зазначив, що ці події посилюють необхідність 27 членів ЄС "активно розвивати загальну зовнішню енергетичну політику і виступати єдиним фронтом стосовно третіх країн".

У зв`язку з ситуацією, що склалася, сьогодні в Брюсселі відбудеться екстрена зустріч координаційної групи ЄС з поставок нафти.