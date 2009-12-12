МЗС і ООН попрацюють над миротворчим потенціалом України

Міністерство закордонних справ України і Секретаріат Організації Об’єднаних Націй створять робочу групу, яка працюватиме над підвищенням миротворчого потенціалу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це домовились міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО і Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун. Їхня зустріч відбулась у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в рамках робочого візиту П.ПОРОШЕНКА до США.

Співрозмовники обговорили увесь порядок денний діяльності України в ООН, а також низку найбільш актуальних міжнародних проблем.

На початку розмови ПАН Гі Мун високо оцінив значний внесок України в роботу ООН, назвавши нашу державу надзвичайно важливим членом Організації та її відданим і послідовним прихильником. Він також висловив глибоке задоволення дружнім та плідним характером особистих контактів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, які підтримуються на постійній основі.

ПАН Гі Мун запевнив у повній підтримці з боку ООН та себе особисто Української держави, зокрема у контексті президентських виборів в Україні та світової фінансово-економічної кризи. П.ПОРОШЕНКО запевнив співрозмовника, що президентські вибори відбудуться у демократичному та прозорому ключі та у відповідності з найвищими міжнародними стандартами. Переконливим свідченням цього є безпрецедентна кількість спостерігачів, які прибули в Україну на запрошення міністра закордонних справ.

Головну увагу П.ПОРОШЕНКО приділив реалізації ініціатив, виголошених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з трибуни Генасамблеї ООН 23 вересня ц.р. Йшлося, насамперед, посилення ролі ООН в боротьбі проти морського піратства.

П.ПОРОШЕНКО повідомив Генсеку ООН, що напередодні було успішно звільнено 24 українських моряків – членів екіпажу судна «Аріана», які утримували в заручниках сомалійські пірати.

Водночас міністр закордонних справ наголосив на глобальному характері цієї проблеми, яка вже не обмежується територіальними водами Сомалі та Аденською затокою, та детально поінформував про виклики та загрози, які постають у цьому зв’язку перед українськими моряками. Він привернув увагу ПАН Гі Муна до ініціативи Президента України щодо посилення ролі ООН та Генасамблеї у боротьбі з піратством. Співрозмовника було детально поінформовано про активну політико-дипломатичну роботу України у цьому напрямі, зокрема проведення 1 грудня ц.р. вперше в історії ООН інтерактивної дискусії з порушеного питання та ініціювання відповідних тематичних дебатів Генасамблеї ООН. Опрацьовується також можливість проведення в Києві відповідної конференції.

Генсек ООН привітав звістку про звільнення «Аріани» та передав особисті глибокі співчуття рідним українських моряків, які стали жертвами або постраждали від піратських атак. Він високо оцінив зусилля України, спрямовані на мобілізацію міжнародного співтовариства у протидії цьому виклику сучасності.

Сторони детально обговорили діяльність Ради Безпеки ООН у галузі підтримання міжнародного миру та безпеки, зробивши окремий акцент та стані та перспективах проведення миротворчих операцій ООН та участі в них України як активної країни-контрибутора миротворчого персоналу та техніки до місій ООН. ПАН Гі Мун високо оцінив внесок України в миротворчу діяльність ООН, зокрема активну участь українських миротворців в операціях ООН з підтримання миру в Африці, підкресливши їх високий професіоналізм.

У цьому контексті П.ПОРОШЕНКО порушив низку найбільш пріоритетних для України практичних питань. Було предметно обговорено ініціативу Президента України щодо розширення сфери правового захисту миротворців. З метою підвищення миротворчого потенціалу України, зокрема модернізації її вертольотної потужності, міністр закордонних справ запросив Секретаріат ООН провести в Києві найближчим часом консультації для визначення оптимальних шляхів надання Україні відповідної матеріально-технічної допомоги. П.ПОРОШЕНКО також наголосив на необхідності збільшення Секретаріатом ООН суми відшкодувань Україні за участь нашого миротворчого контингенту у Місії ООН у Ліберії. З метою предметного вирішення цього питання було домовлено створити із Секретаріатом ООН спільну робочу групу.

ПАН Гі Мун погодився з наведеними П.ПОРОШЕНКОМ практичними аргументами та дав відповідні доручення Секретаріату ООН.

Міністр закордонних справ також порушив перед Генсеком ООН питання недостатньої представленості України на керівних щаблях Секретаріату ООН.

На завершення зустрічі П.ПОРОШЕНКО запросив Генсека ООН відвідати Україну, зручними нагодами для чого можуть стати очікувана в Києві конференція щодо піратства, а також запланована на квітень 2011 року Міжнародна конференція, присвячена 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи. ПАН Гі Мун прийняв запрошення та передав найтепліші вітання керівництву Української держави.