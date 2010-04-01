Росія пропонує підписати конвенцію про вільну торгівлю

Росія пропонує всім країнам СНД підписати конвенцію про вільну торгівлю, яка не передбачає входження всіх учасників конвенції до Митного союзу.

Про це заявив перший віце-прем`єр РФ Ігор ШУВАЛОВ сьогодні на прес-конференції в Києві після зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, повідомляє РІА «Новости».

"Зона вільної торгівлі - це інститут, який ми хочемо оформити багатосторонньою угодою у рамках СНД. Існує багатосторонній договір, який не ратифіковано багатьма державами, і такі відносини зараз між партнерами в СНД базуються на двосторонніх угодах. Ми вважаємо, що зараз настав час, коли ми в змозі і нам украй необхідно виробити загальні підходи, двосторонні і багатосторонні, до торгівлі. Це можна зробити у рамках конвенції СНД, і ми має розуміти, на які вилучення зараз слід було б піти, або взагалі відмовитися від таких - що практично неможливо. Але ті обмеження, які будуть за інституту вільної торгівлі, - про них нам треба домовитися з усіма партнерами", - сказав І.ШУВАЛОВ.

При цьому він відзначив, що все ж таки треба прагнути до того, щоб ця конвенція працювала без вилучень на всьому просторі СНД. "Це робота дуже складна, але ми намагатимемося це зробити", - підкреслив перший віце-прем`єр РФ.

"Укладання такої угоди не має на увазі входження всіх держав, що підписали цю конвенцію, до Митного союзу", - пояснив він. Віце-прем`єр відзначив, що Митний союз Росії, Казахстану і Білорусі тільки формується, і його механізми ще потребують відпрацювання, щоб вони "працювали як годинник". За його словами, необхідно навчитися у рамках Митного союзу змінювати митний тариф, адмініструвати надходження і зарахування коштів на національні рахунки. "Навіть ті заявки, які є зараз, наприклад, з боку Киргизії, щодо вступу до Митного союзу, а Киргизія є членом СОТ, - це складна робота для експертів для того, щоб подивитися на взаємні зобов`язання усіх сторін, які як входять до СОТ, так і не входять", - сказав він, відзначивши, що ініціатива Киргизії стала прецедентом: країна - член СОТ подала заявку на вступ до Митного союзу.

І.ШУВАЛОВ також запросив українських експертів "уважно проаналізувати всю нормативну базу, яка є щодо Митного союзу". "Ми маємо намір зараз провести цілий ряд зустрічей з Європейським Союзом і США для того, щоб продемонструвати всі основні інститути Митного союзу. І ми підтверджуємо, що інститути Митного союзу базуються на основних принципах діяльності СОТ і жодним чином не суперечать основним принципам Європейського союзу", - підкреслив І.ШУВАЛОВ.

"Формуючи на базі Митного союзу єдиний економічний простір, ми також за основу братимемо інститути СОТ і інститути ЄС", - сказав він.