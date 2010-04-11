США можуть продовжити користуватися авіабазою в Киргизії

Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила, що тимчасовий уряд Киргизії повідомив їй, що американці зможуть продовжити використання авіабази в Манасі для транспортування сил і підтримки військової операції в Афганістані, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Незадовго до того, як прийти до влади в Бішкеку, лідери опозиції заявляли, що угоди про використання американцями аеропорту повинні бути переглянуті. Наразі США припинили використання бази в Манасі. Для постачання військ в Афганістані використовується аеропорт Кувейту.

Прес-секретар держдепартаменту повідомив, що Клінтон провела телефонну розмову з головою тимчасового уряду Киргизії Розою Отунбаєвою. Вона запропонувала Бішкеку гуманітарну допомогу і обговорила необхідність стабілізувати ситуацію в регіоні. У свою чергу, Р.Отунбаєва підтвердила, що країна дотримуватиме раніше досягнутим з Вашингтоном домовленостям, передає Associated Press.

Заворушення в Киргизії почалися 6 квітня в Таласі, нагадує РосБізнесКонсалтинг, після того, як напередодні Народного курултаю (з`їзду) опозиції були затримані кілька опозиційних лідерів. Вранці 7 квітня масові виступи почалися в столиці країни Бішкеку. Влада застосували силу, аж до вогнепальної зброї, за останніми даними, в результаті загинули 79 осіб. Проте протестуючим вдалося захопити владу і сформувати тимчасовий уряд на чолі з екс-міністром закордонних справ Розою Отунбаєвою. Президент Курманбек Бакієв виїхав на південь країни, де розраховував на підтримку. За даними журналістів, він перебуває в секретному місці в м. Джелалабад, не визнає своєї поразки і заявляє, що продовжить керувати країною.

Нова влада оголосила в розшук два його синів - Максима і Марата Бакієвих, а також рідного брата президента Жаниша Бакієва, який очолював Службу державної охорони Киргизії. Ж.Бакієв звинувачується в тому, що саме він наказав силовикам відкрити вогонь по протестуючих 7 квітня.