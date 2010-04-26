Відкрився I з'їзд вчителів країн СНД

В Астані 26-27 квітня відбувається перший в історії з`їзд вчителів - працівників освіти держав - учасниць СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС), у заході беруть участь більше 500 представників міністерств освіти, наукового співтовариства і експертів в галузі освіти, провідні громадські діячі й заслужені вчителі з України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Молдови, Росії й Таджикистану.

Виконавчий директор МФГС Армен СМБАТЯН на відкритті з`їзду наголосив, що майбутнє будь-якої країни залежить від того, якими виростуть її діти, яку освіту вони здобудуть і як їх виховують.

«У сучасних умовах стрімких змін, за нинішніх нових викликах глобалізації, освіченість молодої людини визначається не тільки спеціальними або предметними знаннями, але і його різностороннім розвитком як особи, здібністю до самостійного життєвого вибору, самоосвіти, самовдосконалення», - сказав А.СМБАТЯН.

За його словами, вчитель сьогодні не просто джерело і провідник інформації, а творчо мисляча людина, яка вміє допомогти учневі самому поставити завдання, шукати шляхи його вирішення і застосовувати знання на практиці.

Під час роботи з`їзду планується обговорити напрями подальшої інтеграції національних освітніх систем, зближення освітніх програм і циклів навчання, формування єдиних підходів в оцінці та підтримці якості освіти.

У рамках з`їзду відбудеться виставка досягнень у сфері освіти держав - учасниць СНД. Серед експонентів: освітні установи, видавництва навчально-методичної літератури, компанії-розробники сучасних освітніх ресурсів і технологій.

Очікується, що на з`їзді будуть підписані угоди про співпрацю між провідними освітніми установами держав - учасниць СНД.

Проведення I з`їзду вчителів, працівників освіти держав - учасниць СНД дозволить підвищити престиж і роль професії вчителя, виробити напрями подальшої співпраці національних шкіл і наук, надати співпраці держав - учасниць СНД більш динамічний і затребуваний характер, наголошує МФГС.