Гарантії безпеки України потребують юридичного закріплення

Міністр закордонних справ, глава делегації України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що отримані Україною гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) потребують юридичного закріплення.

Як повідомили УНІАН в МЗС України, про це К.ГРИЩЕНКО сказав у своєму виступі на загальних дебатах Оглядової конференції 2010 року з виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка проходить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

“Прийняте Україною шістнадцять років тому рішення відмовитися від третього за потужністю в світі ядерного арсеналу та стати учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у статусі неядерної держави стало знаковою подією на міжнародній арені, дієвим внеском нашої країни у глобальний процес ядерного роззброєння та сприяло зміцненню міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. Отримані Україною гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням до ДНЯЗ потребують юридичного закріплення”, – наголосив у своєму виступі К.ГРИЩЕНКО.

Він позитивно оцінив результати Вашингтонського самміту з питань ядерної безпеки та наголосив, що рішення уряду України стосовно вивезення існуючих запасів високозбагаченого урану є свідченням неухильного дотримання нашою державою міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження та чітким сигналом для міжнародного співтовариства щодо необхідності здійснення конкретних кроків на шляху до зменшення ризиків, пов’язаних з розповсюдженням.

“Україна позитивно оцінює кроки США та Росії у напрямку скорочення ядерних арсеналів і закликає обидві країни забезпечити незворотній характер цього процесу, а також продовжити ліквідацію тактичної ядерної зброї. Наша держава виходить з важливості досягнення паралельного прогресу як у питаннях ядерного роззброєння, так і в боротьбі з незаконним розповсюдженням ядерних матеріалів та технологій”, - наголосив міністр закордонних справ.

К.ГРИЩЕНКО також привітав рішення Сполучених Штатів, проголошене держсекретарем Хіларі КЛІНТОН, щодо надання американською стороною юридично зобов`язуючих гарантій безпеки країнам, що належать до африканської та південно-тихоокеанської зон, вільних від ядерної зброї.

Конференція, як підкреслив К.ГРИЩЕНКО, повинна підтвердити дієвість ДНЯЗ як одного з найважливіших елементів сучасної системи міжнародної безпеки. У цьому контексті було наголошено на необхідності подальшого посилення ефективності оглядового процесу Договору.

У своєму виступі міністр окремо зупинився на таких важливих аспектах функціонування ДНЯЗ, як універсальність Договору, використання ядерної енергії в мирних цілях, проблематиці створення надійних механізмів постачань ядерного палива, надання гарантій безпеки неядерним країнам, ролі МАГАТЕ та контролюючої діяльності Агентства в реалізації цілей ДНЯЗ, питаннях посилення міжнародного режиму нерозповсюдження та вироблення заходів із запобігання ядерному тероризму.

Глава зовнішньополітичного відомства України привернув особливу увагу країн-членів ДНЯЗ до чорнобильської проблематики та окреслив основні кроки, яких вживає уряд України для подолання наслідків найбільшої в світі техногенної катастрофи. К.ГРИЩЕНКО поінформував про ініціативу Президента України, яку підтримують Республіка Білорусь та Російська Федерація, щодо проведення в квітні 2011 року в Києві міжнародної конференції, приуроченої до 25-х роковин Чорнобильської трагедії.