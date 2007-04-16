Опозиція Киргизстану починає безстроковий мітинг під стінами парламенту

Об`єднана опозиція Киргизстану закликала своїх прихильників у понеділок почати безстроковий мітинг під стінами парламенту.

Як передає РІА “Новости”, за словами організаторів акції, після тижневої перерви для роботи в округах депутати знову продовжать сесію.

"Ми хочемо закликати депутатів - народних обранців - виконати волю своїх виборців і почати процес конституційної реформи", - заявив екс-спікер парламенту країни Омурбек ТЕКЕБАЄВ.

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ 10 квітня підписав і передав на розгляд парламенту проект нової конституції, розроблений робочою групою під головуванням прем`єр-міністра коаліційного уряду Алмаза АТАМБАЄВА за участю ліберальної опозиції країни.

У новому Основному законі істотно обмежуються повноваження глави держави.

За останні півроку це вже третя Конституція, яку обговорюватиме законодавчий орган республіки. Опівночі 8 листопада 2006 року під тиском мітингу опозиційного руху "За реформи", співголовою якого тоді був нинішній прем`єр, депутати прийняли запропоновану опозицією Конституцію, що істотно обмежує повноваження президента і по суті перетворює Киргизстан у парламентську державу. Проте вже 30 грудня під загрозою розпуску депутати прийняли інший основний закон, який в республіці називають "Конституцією реваншу влади".

Радикальна опозиція в свою чергу розробила свій варіант конституції і також має намір запропонувати її парламентаріям.

Лідер опозиційного Об`єднаного Фронту екс-прем`єр Киргизії Фелікс КУЛОВ вважає, що влада має намір "використати частину депутатів для штучного затягування конституційної реформи".

Як заявив Ф.КУЛОВ журналістам в неділю, президент через підтримуючих владу депутатів може "спробувати блокувати обрання членів Конституційного суду". "Без кворуму Конституційного суду неможливо ухвалити рішення, а без рішення Конституційного суду конституцію не можна навіть обговорювати", - сказав він.

Лідер опозиції повідомив, що влада хоче винести конституційні зміни на всенародний референдум. На його думку, це дасть "президенту можливість перегрупуватися, зібрати певну кількість кримінальних прихильників, які спробують навести свій лад негативно характеру". "Тому ми не хочемо дати їм цього зробити", - підкреслив екс-прем`єр.

Прем`єр-міністр коаліційного уряду А.АТАМБАЄВ також вважає, що "є небезпека затягування процесу ухвалення законопроекту про внесення змін і доповнень в конституцію".

Прем`єр згоден з опозиційним лідером у тому, що "ряд парламентаріїв Киргизстану не зацікавлений в тому, щоб Конституційний суд країни нарешті запрацював".

А.АТАМБАЄВ вважає, що у випадку "якщо парламент не зможе прийняти цей закон, необхідно буде шукати інші шляхи - наприклад, через референдум".

Наприкінці минулого тижня комітет з конституційного законодавства парламенту Киргизстану відправив новий варіант основного закону країни вироблений за участю опозиції і підписаний президентом К.БАКІЄВИМ на вивчення до КС.

Проте, Конституційний суд країни в його нинішньому складі нелегітимний, оскільки в ньому відсутній кворум. Тому комітет визнав необхідним рекомендувати палаті "в першочерговому порядку вибрати суддів Конституційного суду".

У Киргизстані шостий день триває масовий мирний мітинг опозиційного Об`єднаного Фронту і руху "За реформи" з вимогами конституційної реформи і дострокових виборів президента країни.