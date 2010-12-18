Майже рік діє Угода між Україною та ЄС про реадмісію

Офіційні дані спростовують заяви деяких політиків про величезне збільшення кількості повернутих в Україну нелегальних мігрантів після набуття чинності угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив радник офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Максим БУТКЕВИЧ.

Він нагадав, що вже минув майже рік з часу вступу в силу Угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію. За словами М.БУТКЕВИЧА, протягом цього часу деякі політики, які переважно сповідують ультраправу ідеологію, заявляли, що тепер в Україну з європейських країн повертатимуть величезну кількість, сотні тисяч нелегальних мігрантів. Однак зараз, зазначив М.БУТКЕВИЧ, коли ці побоювання не справдились, ніхто не згадує про це заяви і нікому за них не соромно.

Радник офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні зазначив, що до підписання угоди з ЄС Україна вже мала подібні двосторонні угоди із країнами-західними сусідами. Він додав, що у 2010 році, за офіційними даними, кількість повернутих в Україну нелегальних мігрантів, у відповідності з угодою з ЄС, не перевищує ту, яка була зафіксована у попередні роки відповідно до двосторонніх угод. Зокрема, за словами М.БУТКЕВИЧА, з січня до кінця жовтня 2010 року, згідно з офіційними даними, з країн ЄС в Україну було повернуто 404 нелегальних мігранта – громадян України, 215 – громадян країн СНД та 127 – громадян інших країн. “Отже, заяви політиків не мають під собою жодного підгрунтя”, – підкреслив він.

Разом з тим М.БУТКЕВИЧ наголосив на існуванні низки проблем, пов’язаних з реалізацією положень угоди про реадмісію. Серед них він назвав незаконне повернення в Україну осіб, які просили про надання статусу біженця в країнах Європи. М.БУТКЕВИЧ навів дані, згідно з якими з січня по жовтень цього року до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні надійшли заяви від 53 осіб, які зверталися до органів влади в Угорщині і Словаччині з проханням про надання їм такого статусу, але до завершення розгляду цих прохань були незаконно повернуті в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch презентувала звіт «На кордоні у злиднях: поводження з шукачами притулку та мігрантами в Україні», в якому сказано, що Європейський Союз ігнорує порушення прав громадян третіх країн, повернутих з його території, та відсутність захисту біженців і дітей в Україні.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року набула чинності друга частина Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Згідно з цією угодою, Україна приймає осіб, які прибули в країни ЄС з території нашої держави та порушили правила в’їзду і перебування в цих країнах.