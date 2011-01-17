Арабські лідери напружено стежать за "Жасминовою революцією" в Тунісі

Лідери арабських країн напружено стежать за розвитком подій у Тунісі.

Муамар Каддафі висловив занепокоєння щодо "кривавого хаосу в сусідній державі". Він порівняв те, що відбувається в Тунісі, з "більшовицькою або американською революцією", а також додав, що єдиним виправданням перевороту може стати введення в країні лівійського державного устрою - прямого управління через "народні комітети" замість представницької демократії.

Усунення президента бен Алі підтримали тільки лідери Єгипту, Катару і Саудівської Аравії, які закликали поважати волю туніського народу, звертає увагу NEWSru Ізраїль. Решта арабських керівників воліють стежити за розвитком подій. Ліга арабських держав закликала громадян Тунісу зберігати єдність.

Тим часом в деяких країнах почалися демонстрації, учасники яких взяли приклад з Тунісу. У п`ятницю в Йорданії люди вийшли на вулиці, щоб протестувати проти підвищення цін на продукти харчування. Антиурядовий мітинг відбувся і в Єгипті.

У столиці Йорданії місті Амман більше трьох тисяч профспілкових активістів, ісламістів і представників лівих партій протестували біля будинку парламенту проти економічної політики уряду. Учасники сидячої демонстрації скандували: "Годі брехні, у нас немає майбутнього" і закликали прем`єр-міністра прислухатися до голосу народу. Акція протесту проходила під час засідання парламенту. Ще 50 демонстрантів були в цей час біля посольства Тунісу в Аммані, скандуючи: "Туніська революція – буде поширюватися"

Туніська діаспора переважно з натхненням сприйняла припинення 23-річного правління бен Алі. Демонстрації у Франції, Канаді, Бельгії й інших західних країнах вітали "Жасминову революцію" – таку назву одержали події в країні.