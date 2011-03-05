Україна візьме участь у розслідуванні катастрофи Ан-148

Літак, що розбився сьогодні, мав 31 політ.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» («ОАК»).

«На сьогоднішный день у рамках льотних випробувань Ан-148-100Е №61708 виконав 31 політ. Зауважень, що впливають на безпеку польотів, виявлено не було», - наголошується в повідомленні.

Для розслідування причин катастрофи 5 березня 2011 р. буде створена комісія Міністерства промисловості Росії.

Україна візьме участь у розслідуванні причин катастрофи літака Ан-148-100 в Білгородській області. Про це повідомила РосБізнесКонсалтингу прес-секретар Державного авіабудівного концерну «Антонов» Оксана Трофімчук.

"Наші фахівці, як розробники літака, обов`язково візьмуть участь у розслідуванні", - сказала вона.

У Державіаадміністрациі України повідомили, що, за попередньою інформацією, українських громадян в загиблому літаку не було. За інформацією ОАК, на борту повітряного судна у момент катастрофи був екіпаж у складі шістьох осіб: командир – льотчик випробовувач першого класу, заслужений льотчик-випробовувач РФ Юрій Зубрицький, члени екіпажу – штурман-випробовувач першого класу, заслужений штурман РФ Володимир Ясько, бортовий інженер-випробовувач Олександр Корольов, провідний інженер з льотних випробувань Анатолій Самошкін і пілоти Республіки Союз М’янма Хтен Лін Аунг і Зау Хтун Аунг.

Всі, хто перебував на борту, загинули.

Повідомляється, що Ан-148-100Е №61708 призначався для постачання в М’янму за контрактом, підписаним у 2010 році між ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) і Урядом Республіки Союз М’янма. Виконавцем контракту було ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (рос. “ВАСО”). У лютому 2011 року літак завершив у ВАТ «ВАСО» льотні випробування. На момент катастрофи літак перебував на балансі заводу-виготовника.

Пілоти М’янми проходили навчання відповідно до затвердженої 15.02.2011 р. програми підготовки льотного складу на повітряному судні Ан-148-100Е, яка була розпочата після закінчення програми заводських випробувань.