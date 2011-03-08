У багатьох країнах жінки залишаються громадянами «другого сорту»

У багатьох країнах світу жінки, як і раніше, залишаються громадянами «другого сорту».

Про це заявив Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй ПАН Гі Мун з нагоди вікового ювілею Міжнародного жіночого дня, повідомляє Центр новин ООН.

За його словами, створення стійкого, мирного і справедливого суспільства можливе лише за всебічної та рівної участі жінок у всіх сферах суспільного життя.

«Сто років тому, коли світ вперше відзначав Міжнародний жіночий день, концепції рівності між чоловіками і жінками та розширення прав і можливостей жінок належали переважно до ідей радикального характеру», - зазначив глава ООН.

Він зазначив, що, незважаючи на всі зусилля, в багатьох країнах світу жінки, як і раніше, залишаються громадянами «другого сорту».

ПАН Гі Мун зазначив, що дуже багато дівчат все ще позбавлені можливості навчатися. Жінки і дівчата, як і раніше, піддаються неприпустимої дискримінації та насильству.

«Вдома і в школі, на роботі й у громаді бути жінкою дуже часто означає бути уразливою. У багатьох районах, охоплених конфліктами, сексуальне насильство свідомо і систематично використовується для залякування жінок і цілих громад», - говориться в посланні глави ООН.

ПАН Гі Мун відзначив, що жінки досі мало представлені у владних структурах. "Жінки є главами держав і урядів у менш ніж 10 відсотках країн. Навіть у тих випадках, коли жінки беруть активну участь в політичному житті, вони значною мірою не представлені в інших ключових сферах, зокрема, на вищих постах в галузі підприємницької діяльності», - сказав Генсек ООН.

Він нагадав про нещодавно проголошену ініціативу ООН «Принципи розширення можливостей жінок» щодо усунення гендерного дисбалансу. Зараз до цієї ініціативи приєдналися більш як 130 великих корпорацій.

За даними експертів Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО, якби жінки в сільських регіонах мали рівний з чоловіками доступ до землі, технологій, фінансових ресурсів, освіти і ринків, то кількість голодуючих у світі зменшилася б на 100-150 мільйонів.

Автори доповіді «Стан справ з продовольством і сільським господарством у світі 2010-11» вважають, що якщо надати жінкам рівноправний доступ до сільськогосподарських ресурсів, то виробництво на фермах у країнах, що розвиваються, збільшиться на 20%-30%. Це, у свою чергу, приведе до зменшення голодуючих на 100-150 мільйонів.

До кінця 2010 року в світі налічувалося 925 мільйонів голодуючих. 906 мільйонів із них проживають в країнах, що розвиваються.

Жінки у всіх регіонах світу все ще не мають рівного доступу до землі нарівні з чоловіками. У деяких країнах, що розвиваються, жінок серед землевласників - 3%-20%.

Крім того, в доповіді Міжпарламентського союзу, яка 4 березня була представлена у відділенні ООН у Женеві, зазначається, що жінки, як і раніше, мало представлені в законодавчих і виконавчих органах влади в багатьох країнах світу. В даний час їм належить трохи більше 19% всіх депутатських місць в парламентах країн.

Автори доповіді звертають увагу на те, що лише в 43 парламентах жінки становлять 30% депутатів. У 62 країнах світу жінок серед депутатів менш ніж 10%. У десяти парламентах жінок немає взагалі.

Найбільше жінок у шведському, нідерландському і бельгійському парламентах.

Сьогодні серед глав держав лише 9 жінок, а серед глав урядів — 13.