У Росії оприлюднили дані про стратегічний потенціал РФ і США

МЗС РФ оприлюднило дані про стратегічний потенціал Росії і США, одержані після обміну цією інформацією за договором СНВ-3.

Держдепартамент США оприлюднив 1 червня перші дані про стратегічний потенціал США, якими обмінялися Росія і США. Ці ж дані подало на своєму сайті МЗС. Згідно з даними, США мають більшу кількість балістичних ракет, боєголовок і пускових установок, ніж Росія.

Президент РФ Дмитро Медведєв і президент США Барак Обама підписали новий договір СНВ 8 квітня 2010 року в Празі. Сторони мають намір за сім років скоротити сумарну кількість боєзарядів на третину - до 1,55 тисяч - порівняно з Московським договором 2002 року, і більш ніж у два рази - до 800 - знизити граничний рівень для розгорнених і нерозгорнених стратегічних носіїв. 5 лютого договір набув чинності.

Станом на момент першого обміну інформацією між сторонами, Сполучені Штати мали 882 розгорнені балістичні ракети наземного, морського і повітряного базування, Росія - 521. Всього боєголовок на розгорнених балістичних ракетах наземного, морського і повітряного базування у США налічувалося 1800, у Росії - 1537, зазначається в документі.

Всього, за даними Держдепу США і МЗС РФ, США мають в своєму розпорядженні 1124 наземних пускових установки, пусковими установками для балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках. При цьому підраховувалися як пускові установки, готові до старту ракет, так ті, що не стоять на постійному чергуванні. У Росії таких установок 865.