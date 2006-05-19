Мистецька афіша на вихідні

МУЗИКА

Чоловік із посмішкою Джоконди, завжди химерний і непередбачуваний дасть концерт у Палаці спорту 21 травня 2006 о 19:00. Приїзд Мумій Тролля 21 травня до Києва з новою концертною програмою "Злиття і поглинання" обіцяє живий звук і витонченість аранжування.

Для запису нового альбому, що отримав таку загадкову назву, Ілля Лагутенко задіяв відразу 5 студій: по одній в Петербурзі та Ризі, дві в Лондоні та ще одну, розташовану в Ріо-Сан-Хуан в Домініканській Республіці. Не зважаючи на те, що в записі був заангажований камерний оркестр музичної школи ім. Язепи Медіня м. Риги, в цілому звучання композиції спростилось. Альбом " Злиття і поглинання" був готовий ще навесні 2005 р., однак гастрольний тур почався із певним запізненням. Основу концертної програми становлять нові пісні гурту: "Страху нема", "Банзай", "Корали", "Неспокій".

Андріївська, або ж, як її називають знавці архітектури, растрелівська церква пропонує нам 20 та 21 травня послухати концерт "Осяяні світлом генія..." за участю лауреатів міжнародних конкурсів Янжими Морозової (скрипка) та Дарії Навродської (фортепіано), що виконуватимуть твори Амадея Моцарта, Людвіга ван Бетховена ( 32 варiацii с –moll, Соната для скрипки та фортепіано №4 ор.23 a-moll у трьох частинах: Presto, Andante scherzoso piu Allegretto, Allegro ), Франса Шуберта -

Віденський вальс As-dur (транскрипцiя Ф. Лiста)

ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ

Галерея «Триптих», що на Андріївському узвозі, 34, презентує виставку грузинського живописця Льва Маркосяна. Багатошарова живописна поверхня його полотен – це постійна зміна тиску та жесту на полотні, зміна чорного та кольору вохри, неочікуване втручання знаку, що деформує розмір поверхні полотна, відкриває для інтерпретаторів величезне поле метафоричного протрактовування. Як каже сам автор: «Шлях, що я по ньому йду – чергування знахідок та втрат. Іноді те, що ми називаємо втратою, є насправді придбанням».

До 15 червня у київській галереї «Дім Миколи», що на Січневого повстання,13, триватиме виставка робіт Стефана Мозеса (Stefan Moses) під назвою «Deutsche Vita». Виставка проходить за підтримки інституту Гьоте в Києві.

Невипадково Стефана Мозеса причисляють до найважливіших та чи не найавтентичніших авторів німецької фотографії. Темою робіт, виставлених в київській галереї, є «die Deutschen, ihre Lebensformen und ihr Habitus» /німці, їхні життєві форми та зовнішній вигляд/.

Ця виставка є своєрідним скетчем творчості німецького фотографа. Гранично важливою, навіть симптоматичною є назва серії фотографій: «Прощання та початок - Східнонімецькі портрети» /„Abschied und Anfang – Ostdeutsche Portraits“/, що у 1991 у берлінському виставковому просторі набули дикого резонансу. Тема прощання та початку, розділення та возз’єднання, кінця та нового початку – це також і українська тема на часі.

Кожна фотокартка відрізняється своєю автентичністю, правдивістю, якої Стефан Мозес досягає за допомогою точних і витончених водночас прийомів. Крізь це виростає різниця між «сфотографованим» як результатом та об’єктом фотографування (означуване та означник). Водночас дзеркально у своїх роботах відображається сам майстер, його індивідуальність.

Виставка „Deutsche Vita“ складається із наступних частин:

I. „Німецький -Захід“

II. „ Німецький -Схід“

III. „Великі старожитності“

IV. „Дзеркальні картинки“

V. „Митці роблять маски“

VI. „Німецьке суспільство“

ТЕАТР

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка 20 травня 2006 о 19:00 ставить індійську містерію на 1 дію «Шякунтала». Сценічна версія Андрія Приходька за мотивами "Магабгарати" та п`єси Калідаси. У ролі режисера-постановника також Андрій Приходько.

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки 20 травня о 20.00 пропонує нам спектакль без антракту «Edith Piaf: життя в рожевому світлі». П’єса, постановка, пластичне вирішення Ольги Гаврилюк, сценографія та костюми Олени Корчиної. В спектаклі заняті: Ольга Кульчицька, Юрій Гребельник, Олександр Нікітін.

Лейтмотивом цієї постановки стане фраза: "Коли я бачу тебе, для мене все на світі стає в рожевому світлі!". Чим є кохання сильної жінки (омріяного образу усіх феміністичних рухів)? Кохання до запаморочливого стану. Кохання, що ним хворі геніальні люди - люди, що творять історію, про яких ходять легенди. Йдеться ж бо про талановиту, темпераментну героїню спектаклю - велику французьку шансоньє Едіт Піаф – маленького паризького горобчика із голосом солов’я. Те, що було пережито цією постаттю: голод, убогість, смерть доньки, втрата коханого, алкоголь, наркотики, численна кількість коханців. І водночас безкінечна потреба кохати і бути коханою усіма фібрами душі. Напівтемрява на сцені, осяяна єдиним прожектором, направленим на тендітну непримітну жінку, звуки музики ...її голос, голос, що паралізує усе твоє єство, голос різкий, сильний, неочікуваний, іноді такий, що переходить в крик, крик душі. І жінка трансформує, стає прекрасною. Легендарна Едіт Піаф, для якої любов і пісня – зміст усього життя.

До 180-річчя Олександра Островського 21 травня о 19:00 театр російської драми представляє комедію в п’яти діях “Вовки та вівці”. Режисер-постановник - Аркадій Кац, сценографія та костюми - Тетяни Швець. Композитор – Ігор Єсипович

20 травня Культурний центр Леся Курбаса, що на вул. Володимирівській, 23-В,

об 11.00 в рамках фестивалю „Київ травневий” представить семінар Ерхарда Мюллера (Німеччина) з контактної імпровізації „…прямуй за потоком”. Він продовжиться і наступного дня, 21 травня, о тій же годині.

Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка 20 травня о 19:00 поставить оперу на три дії Джоакімо Россіні «Севільський цирульник». 21 травня о 19:00 театр представляє балет на 3 дії "Дон Кіхот" Лео Мінкуса.

Київський державний академічний театр драми та комедії на Лівому березі 20 травня пропонує нам комедію за п’єсою Майкла Фрейна «Театр» "Глядачі на спектакль не допускаються" у постановці Юрія Одинокого. Особливість цього дійства заключається в тому, що під час вистави за кулісами відбувається свій «спектакль», що завжди залишається покритий пеленою, адже глядачі на цей спектакль не допускаються. Театральне життя на сцені є не менш театральним, ніж за кулісами – подвійна гра, подвійне кодування, цілковито за Шекспіром, погляд на театр як на життя, а на життя – як на театр, обидва вивернені назовні.

Театр "Колесо", що на Андріївському Узвозі, пропонує нам постановку Ярослава Стельмаха «Емма» за романом відомого французького письменника, доскіпливого дослідника повсякденності Гюстава Флобера "Мадам Боварі". На виставу запрошують 20 та 21 травня о 19:00.

21 травня о 19:00 у культурно-мистецькому центрі «ДАХ» відбудеться прем’єра спектаклю за відомою месою Олександра Сухого-Кобиліна під назвою «Весілля Кречинського» у мистецькому переосмисленні Володимира Оглобліна. Володимир Миколайович Оглоблін все своє життя мріяв поставити цю п’єсу. І лише на 89-ому році життя відбулась прем’єра спектаклю в день його народження – 11-го липня 2004 року.

Сама п’єса Сухого-Кобиліна, написана у ХIX ст., не втратила своєї актуальності і сьогодні. В її основу покладена розповідь відомого денді-шулера. У п’єсі не бракує чарівності та гумору.

КІНЕМАТОГРАФ

"Шайтан / Sheitan /" - комедійний фільм жахів із претензією на саспенс режисера

Кіма Чаперона (Kim Chapiron), головні ролі дістались Вінсенту Касселю, Моніці Белуччі, Олів’є Бартелемі, Жюйому Баке.

Вінсент Кассел – вовк, авантюрист, що заробляє в Голівуді на попсі, аби у Франції витратити зароблені гроші на контр культурне самовираження - зокрема на найбожевільніший за останні роки французький фільм — «Шайтан».

Хто такий цей «Шайтан»? «Шайтан» — це, звісно, диявол. Це серйозно і водночас смішно. «Шайтан» - це те, що є у кожному з нас.

Стрічку можна переглянути в кінотеатрах: Баттерфляй / Зелена зала 19.05 - 24.05 21:40;

Баттерфляй DeLuxe / Червона зала 19.05 - 24.05 21:40;

Баттерфляй Ультрамарин / Зелена зала 19.05 - 24.05 21:00; 22:50;

Київська Русь / Синя зала 19.05 - 24.05 22:30;

Лінія кіно ТЦ Аладін / зал 1 19.05 - 24.05 21:50;

Лінія кіно ТЦ Аладін / зал 1 19.05 - 20.05 23:40;

Екранізацію японської гри ми можемо спостерігати тепер у нашому кінопрокаті в стрічці під назвою "Сайлент Хілл".

За сюжетом гри - батько, а за фільмом – мати шукає свою дочку в моторошних світах закинутого містечка-привида. Роза (Рала Мітчелл), рятуючи свою доньку, проходить через портал реальності і потрапляє в загадковий Сайлент Хілл (у дослівному перекладі Тихі пагорби, що насправді не свідчить ні про що добре). Це місто- місто лакуна, чорна дірка, де, аби отримати бажане, потрібно заплатити надто велику ціну.

Місто- оплот фантазії самої донечки, маленької Шерон, якій лікарі вже поставили діагноз психічного розладу, швидше навіть сомнамбулізму. У зв’язку із нічними мареннями доньки, мареннями про місце свого народження – Сайлент Хілл – мати вирішує з’ясувати природу хвороби доньки.

Постановка фільму приписується фанату комп’ютерних ігор французькому режисеру Крістофу Гану (що у свій час зняв "Братство вовка"). Бюджет фільму - 50 000 000 доларів, касові ж збори лише 44 507 000 – висновки не потрібно навіть експлікувати, треш є треш. Але він для того й існує, аби стати демаркацією якості.

Київ / Синя зала 19.05 - 24.05 о 12:00; 19:20;

Баттерфляй Ультрамарин / Червоний 19.05 - 24.05 о 18:00; 20:30;

Баттерфляй Ультрамарин / Червоний 19.05 - 21.05 о 23:00;

Київська Русь / Синя зала 1.05 - 24.05 о 18:00; 20:20;

Одеса - кіно / зала 4 19.05 - 21.05 о 17:50; 20:10;

Україна / Синя зала 19.05 - 24.05 о 12:20; 19:20; 23:50;