Питання про межу державного боргу США наближається до вирішення

Представники демократичної і республіканської партій досягли "попередньої домовленості" щодо питання підвищення межі державного боргу США.

Таку відповідь в інтерв`ю телеканалу CNN дав лідер республіканської меншини в сенаті Мітч МакКоннелл на запитання, чи відбудеться сьогодні оголошення про знайдений компроміс.

За словами М.МакКоннелла, законопроект, що закладає основу для подальшого скорочення дефіциту скарбниці, не передбачає підвищення податків. Він також додав, що має намір рекомендувати схвалити документ своїм соратникам по партії і розраховує, що узгоджений пакет набере "істотну кількість" голосів республіканців.

Якщо ліміт не буде підвищений, 2 серпня Сполучені Штати опиняться в стані технічного дефолта - не зможуть виділяти кошти на оплату своїх зобов`язань. І демократи, і республіканці готові підвищити ліміт, проте сперечаються з питання про заходи, необхідні для скорочення бюджетного дефіциту.

США подолали 16 травня межу госдолга, визначену торік конгресом, - 14,3 трлн. дол. Білий дім пропонує підвищити його на 2,4 трлн. дол. За підсумками 2011 фінансового року бюджетний дефіцит США, за прогнозами, становитиме близько 1,5 трлн. дол.

Конгрес вимагає від Білого дому скоротити витрати на реформу охорони здоров`я, систему соціального страхування та провести ревізію видатків на програми соціальної медичної допомоги Medicaid і Medicare.

Обама вже заявив, що готовий поступитися республіканцям і погодитися на короткострокове підвищення межі державного боргу, якщо конгрес погодиться на план істотного скорочення бюджетного дефіциту. За цим планом, США зможуть протягом десяти років скоротити бюджетний дефіцит майже на 4 трлн. дол.

Водночас адміністрації вдалося наполягти на своїй ідеї збільшення деяких податкових зборів: план, запропонований переговорною групою, передбачав підвищення доходів бюджету за рахунок відміни частини податкових пільг для багатих громадян.

Цей пункт викликав найбільше незадоволення республіканців, які традиційно представляють інтереси найбільш забезпечених верств населення і великого бізнесу.