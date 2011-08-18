Експерти не виключають нової "газової війни" України і Росії

Російські та українські експерти не виключають повторення російсько-української «газової війни», якщо під час майбутніх міжурядових консультацій, що відбудуться у вересні, не буде досягнуто компромісних рішень з питання ціни на природний газ, що поставляється до України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили в середу під час відеомосту Москва-Київ на тему "Газове питання: чому переговори заходять в безвихідь?", організованого РІА “Новости”.

Одні експерти вважають, що Україна намагається одночасно добитися преференцій, як від Росії, так і від Євросоюзу, нічого не даючи натомість. Інші вважають, що Київ має продовжувати чинити тиск на Москву всіма можливими засобами, правда, результат такого тиску навряд чи передбачений. Треті допускають, що ближче до зими між двома країнами може знову розгорітися чергова "газова війна".

"Ситуація відрізняється від 2008 року тим, що тоді контракту не було, а зараз контракт є, але можливість "газової війни" існує, хоча всі розуміють, що допустити цього ми сьогодні не маємо права", - вважає генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

За його словами, і Росія, і Україна зазнали в минулій "війні" значних іміджевих втрат.

Стратегія влади України, на його думку, полягає в бажанні добитися бажаного результату шляхом визнання нелегітимності укладеного в 2009 році двостороннього газового контракту через суд над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО. Ще одним засобом тиску на Москву є погрози звернення з позовами до Стокгольмського арбітражу.

При цьому К.СИМОНОВ упевнений, що жодних шансів на позитивне рішення щодо контракту України в Стокгольмі немає.

У свою чергу, колишній прес-секретар НАК "Нафтогаз України" (2008-2010 рр.) Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ вважає, що говорити про політизування "газового питання" з боку України не зовсім коректно. За його словами, Росія також влаштовує якийсь політичний торг, пропонуючи Україні вступити до Митного союзу.

Український експерт також не виключив, що "газова війна" можлива. При цьому він зазначив, що "ніхто на сьогоднішній день не бажає, щоб Україна виглядала маргіналом на світовому газовому ринку".

"Ситуація навколо російсько-українського газового контракту надмірно політизується, і це накладає серйозний відбиток на хоч трохи економічний аналіз ситуації та перспектив її розвитку", - вважає заступник генерального директора російського Інституту енергетичної стратегії Олексій ГРОМОВ.

З урахуванням цього, на його думку, повністю виключити можливість якоїсь "газової війни" не можна.

"І європейці готові до цього, забираючи сьогодні максимум газу до своїх сховищ і готуючись пережити можливий важкий період наприкінці нинішнього року. І українці до цього готуються, використовуючи в складній геополітичній грі, на мій погляд, такий аргумент, як факт майбутніх президентських виборів у Росії", - відзначив він.

У зв`язку з цими та іншими обставинами О.ГРОМОВ зробив висновок, що вірогідність загострення газових відносин з політичної точки зору вельми висока.

Переговори в Сочі між президентами Росії й України, нагадує агентство не зрушили з мертвої точки питання ціни на російський газ.