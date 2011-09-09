Російський експерт: Україна не доведе до суду газову суперечку

Україна спробує не доводити до суду суперечку щодо газу, оскільки позов пов`язаний з великими витратами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таку думку професор Російського державного університету нафти і газу Андрій КОНОПЛЯНИК висловив журналістам у Москві.

Він переконаний, що заяви української сторони про судовий розгляд щодо газових контрактів від 2009 року є всього лише одним з аргументів для зміни позиції російської сторони.

«Я чудово розумію, що до суду сторони намагаються справу не доводити», - сказав А.КОНОПЛЯНИК.

За його словами, світова практика припускає, що під час перших трьох років з дня укладення контракту сторони не мають права на перегляд договору. У ситуаціях форс-мажору – коли треба змінити договір, тягар доказів лежить на тій стороні, яка ініціює перегляд. При цьому сторони можуть залучати модераторів, або йти до суду (як останній крок), а до цього використовують різні аргументи, додав А.КОНОПЛЯНИК.

«Коли подають до суду, то це не означає, що завжди хочуть дійти до суду. І більшість судових позовів вирішуються в досудовому порядку: сторони розуміють, що іноді краще частково компенсувати позовні вимоги, ніж втрачати обличчя. Іміджеві втрати набагато більші: як ви можете виконувати свої контрактні зобов`язання, якщо ви не можете домовитися? Репутація – це найдорожче, що є в бізнесі», - сказав він.

При цьому експерт не виключив, що Україна і Росія все ж таки зможуть домовитися.

«Я не сумніваюся в тому, що контракти будуть адаптовані. Але і зрозуміло, що довгострокові контракти збережуться», - сказав він.

«Виходжу з того, що не все про що говориться і пишеться, потрібно сприймати як керівництво до дії», - зазначив А.КОНОПЛЯНИК і додав, що до будь-яких заяв про подання позову до суду необхідно ставитися уважно і готуватися.

«Будь-який суд – це колосальні витрати, адже найбільша стаття витрат – це юристи, які обходяться, в середньому, у 500 євро на годину», - сказав він.

«Якщо сторони все ж таки справу доведуть до суду, то рішення суду – хто кому винен, повинні виконуватися. А це буде удар по бюджету однієї зі сторін. Отже тут є прямі негативні економічні наслідки, які теж потрібно оцінювати, – наскільки великий зиск від рішення суду, скільки потрібно виділяти коштів», - вважає А.КОНОПЛЯНИК.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією НАК «Нафтогаз України» для розірвання контракту.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови поставок і транзиту газу.