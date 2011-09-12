Янукович оцінює сьогоднішні переговори як дуже продуктивні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що сьогоднішні українсько-туркменські переговори в Ашгабаті сприятимуть подальшому поглибленню ефективного співробітництва між Україною та Туркменістаном.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, глава Української держави заявив після завершення українсько-туркменських переговорів у розширеному складі, що відбулися під головуванням Віктора ЯНУКОВИЧА та Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

«Переконаний, результати сьогоднішніх переговорів, досягнуті домовленості сприятимуть розширенню і поглибленню співпраці між Україною та Туркменістаном», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він оцінив сьогоднішні перемовини як «дуже продуктивні» і такі, що відбулися в атмосфері повного взаєморозуміння і довіри. «Змістовна бесіда торкнулася всіх актуальних питань, які є предметом нашої двосторонньої співпраці», – зазначив Президент України.

За словами Глави Української держави, сторони висловилося за подальше поглиблення і розширення взаємовигідних українсько-туркменських зв`язків у найрізноманітніших сферах. У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ високо оцінив відновлення у 2011 році роботи Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. «Це той інструмент, який дозволив нам сьогодні створити умови для продуктивної розмови та прийняття низки конкретних рішень», – підкреслив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: взаємне прагнення Президентів активізувати політичні контакти між Україною та Туркменістаном, насамперед на найвищому рівні, створить усі умови, необхідні для ефективного використання поки що незадіяного потенціалу співпраці у різних сферах. «Звичайно у низці галузей ми бачимо реальний потенціал. Я ознайомив пана Президента з конкретними пропозиціями українських компаній із розширення співпраці з Туркменістаном», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також відзначив інтерес української сторони до озвученої Президентом Туркменістану ініціативи щодо співпраці у будівництві енергетичних об’єктів, зокрема, електростанцій на сонячній енергії. Ще однією перспективною сферою співпраці України та Туркменістану В.ЯНУКОВИЧ назвав космічну галузь.

За словами Глави держави, доручення, які отримали під час сьогоднішніх переговорів уряди України та Туркменістану, стосуються можливих перспективних проектів, розробки конкретного плану спільної реалізації цих проектів.

Президент також відзначив актуальність питань гуманітарного співробітництва України з Туркменістаном.

В.ЯНУКОВИЧ високо оцінив підписані сьогодні двосторонні документи, зокрема, Спільну заяву про розвиток відносин дружби та співробітництва. «У нас була досягнута домовленість про оновлення і розширення договірно-правової бази наших двосторонніх відносин», – сказав Глава держави.

Президенти України та Туркменістану також відзначили доцільність налагодження тіснішої взаємодії між двома країнами в рамках міжнародних структур, у тому числі й у рамках Співдружності Незалежних Держав. (Туркменістан головуватиме у СНД у 2012 році).

Президент Туркменістану Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ у своїй заяві для ЗМІ підкреслив, що сьогодні в Ашгабаті відбулися «дуже хороші, конструктивні переговори в дусі взаєморозуміння, поваги та рівноправного партнерства». За його словами, сторони обговорили стан та перспективи двосторонніх відносин, питання регіональної та міжнародної політики, а також визначили конкретні шляхи взаємодії.

Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ наголосив, що сторони відзначили наявність потенціалу, необхідного для активізації партнерства України та Туркменістану. «Упевнений, українсько-туркменські відносини мають дуже хороші, широкі перспективи. Ми також констатували наявність позитивного досвіду взаємодії в економічній сфері», – сказав Президент Туркменістану, додавши, що сторони відзначили потенціал для збільшення обсягів взаємної торгівлі та розширення діяльності українських компаній в Туркменістані, а також активного просування продукції туркменських підприємств на українському ринку.

«Нами визначені перспективні напрямки українсько-туркменського партнерства – розвиток зв’язків саме у високотехнологічних секторах економіки та промисловості, також у нафтогазовій сфері, машинобудуванні, транспорті, зв’язку та комунікаціях, сільському господарстві», – сказав Президент Туркменістану.

Як новий перспективний напрямок співпраці сторони відзначили туристичну індустрію.