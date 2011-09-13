Польський експерт: зони вільної торгівлі бувають різні

Створення звичайної замість поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом значно менш вигідно для сторін й може засвідчити про слабкість європейської політики на Сході.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

„У Польщі говорять в таких ситуаціях: гора народила мишу. 4 роки вели переговори, а вийшло щось набагато менше”, - сказав він, коментуючи неофіційні повідомлення про можливість такого розвитку подій.

Експерт нагадав, що держави Євросоюзу, як і Україна, входять до Світової організації торгівлі, в рамках якої урегульовано питання традиційний торговельних бар’єрів, до яких належать мита.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ назвав питанням, чи створення звичайної зони вільної торгівлі взагалі вигідне Україні, зауважуючи, що зараз перед нею стоїть вибір напрямку інтеграції: в Євросоюз чи Митний союз з Росією.

„Якщо щирі декларації української влади про європейський вибір, то (створення звичайної зони вільної торгівлі) означало би для України втрачені користі”, - сказав він.

Аналітик також зауважив, що в нинішній ситуації Україна більше зацікавлена укладенням договору про Асоціацію та поглиблену зону вільної торгівлі, ніж Євросоюз.