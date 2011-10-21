З Лівії на лікування до Києва привезли 11 поранених повстанців
14:20, 21 жовтня 2011Світ
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Інформація джерела
У ніч з 19 на 20 жовтня до Києва літаком МНС на лікування було доставлено 11 лівійських повстанців.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, зауваживши, що всі вони розміщені у центральному військовому шпиталі Міноборони.
За словами співрозмовника агентства, літак українського МНС відвозив до Лівії гуманітарний вантаж, а звідти забрав людей. За словами джерела, такі дії є законними, оскільки їх здійснення регламентуються відповідним указом глави держави про надання гуманітарної допомоги Лівії.
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