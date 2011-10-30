Ізраїль завдав удару по табору палестинців

Щонайменше двоє палестинців в суботу ввечері загинули під час нового ізраїльському авіаудару в місті Рафах на півдні сектора Газа, повідомила радіостанція "Аль-Кудс".

За даними радіостанції, ізраїльські ВПС завдали удару по групі бойовиків "Бригад аль-Кудс" - бойового крила руху "Ісламський джихад" на сході міста Рафах, загинули двоє осіб і поранені троє.

Раніше в суботу ізраїльські ВПС знищили п`ять бойовиків "Бригад аль-Кудс", нагадує РІА "Новости". Серед загиблих виявився польовий командир угрупрвання в місті Рафах Ахмед аш-Шейх Халіль. Кількість загиблих за суботу зросла до сімох осіб, всі вони належали угрупованню "Ісламський джихад".

Ізраїль визнав, що цілеспрямовано атакував бойовиків "Ісламського джихаду", на який Тель-Авів поклав відповідальність за ракетний обстріл у минулий четвер міста Ашдод.