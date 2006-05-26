Ядерна зброя не гарантує безпеки

Доки країни світу не відмовляться від думки, що ядерна зброя може бути засобом гарантувати безпеку, існує ризик повернення до політики ядерного залякування, через яку в роки холодної війни світ опинився на межі глобальної катастрофи. З таким попередженням виступив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Мохаммед Ель-Барадеі, передає Associated Press.

Він також висловив побоювання, що подальший розвиток військових ядерних технологій може призвести до появи в світі 20-30 ядерних держав, як передбачав ще на початку 1960-х американський президент Джон Кенеді. "Зусилля задля контролю за розповсюдженням таких озброєнь тільки затримують неминуче - світ, в якому кожна країна або група країн претендують на володіння своєю власною ядерною зброєю", - заявив М.Ель-Барадеі. "Взаємне гарантоване знищення одного разу знову стане ганебним тавром цивілізації на пікові її технологічного розвитку", - сказав голова МАГАТЕ, виступаючи перед випускниками одного з американських університетів.

Доктрина ядерної війни народилася в 1950-і рр., а її захід припадає на кінець 1980-х рр., коли почався процес розпаду радянського блоку. У ті роки ця концепція розглядалася як єдиний засіб запобігти ядерній війні.

На думку М.Ель-Барадєі, єдиний шлях уникнути повернення до політики ядерного залякування - змінити уявлення світової спільноти про безпеку. "Ніхто досі серйозно не займався розвитком альтернативного підходу до забезпечення безпеки, який виключає необхідність ядерної заборони. Тільки коли така альтернативна система з`явиться, ядерні держави почнуть рухатися шляхом роззброєння. І лише коли ці країни перестануть залежати від цієї зброї у забезпеченні своєї безпеки, значно зменшиться загроза ядерного розповсюдження з боку інших держав", - заявив гендиректор.

У 2005 р. М.Ель-Барадеі і очолюване ним агентство одержали Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу з розповсюдженням ядерної зброї.

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