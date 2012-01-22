Праймеріз у Південній Кароліні закінчилися несподівано

Колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч здобув перемогу на праймеріз Республіканської партії, які відбулися 21 січня в Південній Кароліні, повідомляє CNN.



Після підрахунку 95 відсотків голосів встановлено, що Гінгріча підтримали 40 відсотків виборців. Його основний конкурент, екс-губернатор Массачусетсу Мітт Ромні, набрав 27 відсотків. Колишній сенатор від штату Пенсільванія Рік Санторум отримав 17 відсотків, а техаський конгресмен Рон Пол - 13 відсотків.



У голосуванні взяли участь понад 530 тисяч прихильників Республіканської партії.



CNN нагадує, що ще тиждень тому опитування громадської думки свідчили про значну перевагу Мітта Ромні: 23 і 30 відсотків, відповідно, - проте Гінгріч зумів привернути до себе виборців завдяки впевненим виступам у дебатах.



Поразка екс-губернатора Массачусетса зумовлена й тим, що жителі Південної Кароліни критично налаштовані щодо його лібералізму, в тому числі економічного, зауважує РІА "Новости". Могло позначитися і те, що Ромні - мормон, а в Південній Кароліні багато консервативних у питаннях віри християн-євангелістів.



Південна Кароліна - один з найбільш консервативних штатів США - на 11 з 12 останніх президентських виборах, у тому числі минулих, Південна Кароліна підтримувала республіканців. Праймеріз в цьому штаті у демократів пройдуть 28 лютого.



Наступні попередні вибори у республіканців і демократів пройдуть у Флориді 31 січня.