Картопля дешевшає, а огірки та помідори – дорожчають: як змінилися ціни за тиждень

Вартість томатів та огірків суттєво зросла.

Гуртові ціни на овочі в Україні на минулому тижні змінювалися по-різному. Всі овочі борщового набору, крім цибулі, подешевшали.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що вартість кілограму картоплі знизилася з 12-14 до 10-12 гривень. Буряк подешевшав з 10-12 до 9-11 грн/кг, а морква – з 10-14 до 10-12 грн/кг. Ціни на білокачанну капусту також дещо знизилися – з 8-11 до 8-10 грн/кг.

Разом з тим, суттєво додали в ціні помідори – зі 110-125 до 140-155 грн/кг та огірки – зі 100-180 до 150-220 грн/кг. Крім білокачанної капусти, також змінилися ціни на броколі – зі 125-135 до 130-140 грн/кг та пекінську капусту – з 25-30 до 23-27 грн/кг.

За тиждень подорожчав часник – зі 100-120 до 115-130 грн/кг та салат – зі 180-200 до 210-230 грн/кг.

У сегменті фруктів сильно опустилася верхня стеля цін на мандарини – з 60-150 до 55-80 грн/кг. Нижня цінова межа бананів зросла з 65 до 70 грн, а от хурма подорожчала – з 50-70 до 85-95 грн/кг.

Наприкінці минулого тижня овочі борщового набору подешевшали і на ринку. Вартість кілограму картоплі в середньому знизилася на 2 гривні до 11 гривень за кілограм. Також подешевшали морква та буряк.

Проте, за прогнозами, вартість продуктів в Україні може зрости в середньому на 10% через війну США в Ірані. Таку оцінку дає виконавчий директор Першого українського сільськогосподарського кооперативу Олександр Буюклі. Водночас він виключає можливість дефіциту товарів на полицях магазинів.

Вас також можуть зацікавити новини: