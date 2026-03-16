Одночасно 2 тисячі: командувач Нацгвардії розповів, де росіяни 'кошмарять' дронами

При цьому окупанти менше йдуть в активні штурми на двох напрямках.

На Покровському та Очеретинському напрямках спостерігається менше активних піхотних штурмів російських окупантів, але літає велика кількість дронів.

Про це написав в Telegram командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко. "На Покровському та Очеретинському напрямках активність піхотних штурмів противника дещо знизилась порівняно з попередніми місяцями, проте ворог щоденно намагається тиснути на цій ділянці фронту, застосовуючи велику кількість дронів", - наголосив він.

Півненко зазначив, що на Донеччині засоби РЕР одночасно можуть фіксувати майже 2000 дронів противника:

"Висока інтенсивність застосування дронів ворогом у цей період – це те, з чим ми маємо справу і чому активно протидіємо".

Він також сказав, що на Куп’янському напрямку підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" забезпечують контроль над важливими ділянками фронту та продовжують ударно-пошукові дії, знищуючи логістику противника.

Як повідомляв УНІАН, Інституту вивчення війни (ISW) зазначав, що Сили оборони просунулися на Куп'янському напрямку, на ділянці Костянтинівка-Дружківка і на захід Запорізької області. Тим часом росіяни мають успіх на Покровському напрямку.

На півночі Харківської області російські окупанти здійснювали наступальні операції, але і тут ISW не помітив їх просування. Спроби їх наступу зафіксовані на північний схід від Харкова поблизу Вовчанських хуторів, Прилипки та Симинівки, а також у напрямку Зибиного та Веселого.

