'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 16 березня, знизився на 15 копійок і становить 44,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 40 копійок і складає 51,00 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,75 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 20 копійок – до 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 53 копійки – до 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 16 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 29 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 44,44 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 26 копійок і складає 51,29 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: