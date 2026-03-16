Трамп дорікнув Британії за небажання підтримати операцію США в Перській затоці

За словами президента США, британці не прийшли йому на допомогу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований Великою Британією. Про це він сказав після розмови з премʼєр-міністро країни Кіром Стармером.

Політики обговорили важливість відновлення прохідності Ормузької протоки для припинення перебоїв у світовому судноплавстві.

Відомо, що напередодні Трамп закликав Велику Британію та інші країни надіслати військові кораблі до Перської затоки.

"Велику Британію можна вважати союзником номер один, найдавнішим партнером тощо, але коли я попросив їх прийти, вони не захотіли. І щойно ми фактично знищили загрозливий потенціал Ірану, вони сказали: "Ну що ж, ми надішлемо два кораблі", а я сказав: "Нам потрібні ці кораблі до перемоги, а не після неї", - зазначив він в інтервʼю Financial Times.

Раніше Axios писав, що Трамп хоче створити коаліцію для відновлення роботи Ормузької протоки. За його словами, США ведуть переговори з сімома країнами, наголосивши, що місія "буде невеликою", оскільки в Ірану "дуже мало вогневої потужності".

Зокрема Трамп очікує, що деякі країни оголосять про свою підтримку цього тижня, сформувавши "Ормузьку коаліцію".

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловився про блокаду Ормузької протоки. Він зазначив, що ця протока закрита лише для танкерів та кораблів, які належать противникам Ірану та їхнім союзникам.

"Протока не закрита для всіх, вона закрита лише для американських, ізраїльських та подібних суден і танкерів, а для інших немає обмежень", - сказав Арагчі.

Вас також можуть зацікавити новини: