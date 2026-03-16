Як Ту-141 'Стриж' бив по Ту-22М3 і Ту-95МС: що відомо про перший український ударний БПЛА

Дальність польоту "Стрижа" становила до 1000 кілометрів, при максимальній швидкості 1110 км/год.

Реактивний Ту-141 "Стриж" став першим інструментом, яким ЗСУ били по російських бомбардувальниках Ту-95МС і Ту-22М3 на початку повномасштабного вторгнення взимку 2022 року. Фактично, уже тоді Україна стала першою в історії країною, що знищувала ворожі літаки-ракетоносії саме ударними БПЛА, йдеться у матеріалі Defense Express.

Експерти зазначають, що для використання саме Ту-141 "Стриж" для перших "діпстрайків" було декілька мотивів. Зокрема, цей літак виготовлявся на Харківському авіазаводі, тож деякі креслення і технології по цьому апарату могли лишатись саме в наших руках.

"Дальність польоту "Стрижа" - до 1000 кілометрів, при максимальній швидкості 1110 км/год. Кращого за льотними характеристиками на кінець 2022 року засобу доставки "бавовни" в розпорядженні ЗСУ - тоді все рівно не було", - пишуть у Defense Express.

Справжній монстр

"Стриж" має довжину фюзеляжу 14 метрів та розмах крил в 3 метри, і злітну масу - 5,37 тонн. І, з одного боку, це настільки монструозний апарат, що на кожній РЛС буде "світитись як новорічна ялинка". Однак з іншої сторони, ця монструозність давала простір для маневру з бойовим навантаженням, йдеться у статті.

Так, зафіксовано використання в ролі бойової частини під Ту-141 "Стриж" ОФАБ-100-120 радянського зразка (46 кілограмів вибухівки, при влучанні дає воронку 5 метрів та розліт уламків на 100 метрів).

Також для конвертації на далекобійний дрон-камікадзе із Ту-141 "Стриж" могли знімати фотоапарати в носовій частині, та посадковий і гальмівний парашути в носовій частині.

Результати роботи

Даних про те, кільки "Стрижів" мали ЗСУ на початок повномасштабного вторгнення, та яка кількість була випущена по цілям на території ворога, у відкритому доступі немає. Однак результати їх діяльності говорять самі за себе.

"Внаслідок удару по аеродрому "Енгельс" 5 грудня 2022 року було пошкоджено мінімум один Ту-95МС. Після удару того ж дня по летовищу "Дягилево" - українські дані говорили про пошкодження одного Ту-22М3, але за деякий час росіяни визнали ураження навіть трьох таких бомбардувальників та однієї ракети Х-32", - йдеться у статті.

Удари ЗСу по російських цілях

Нещодавно Сили оборони України завдали потужного удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Було уражено одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", ліквідовано мобільну вогневу групу противника. Крім того, силами і засобами ВМС України у Новоозерному уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16".

Також раніше ЗМІ розповідали, що у операції СБУ "Павутина" зі знищення російської авації, було використано дрони "Оса" від компанії First Contact.

Вас також можуть зацікавити новини: