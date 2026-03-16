Діти вчаться обманювати раніше, ніж говорити, – нове дослідження

Нове дослідження показало, що немовлята здатні опанувати мистецтво обману ще до свого першого дня народження. Як пише Independent, дослідники виявили, що деякі немовлята ще до того, як навчитися говорити, вже використовують хитрі прийоми, такі як перебільшення, заперечення, удавання глухих або приховування предметів.

Дослідження, проведене під керівництвом Брістольського університету, показує, що близько чверті дітей починають розуміти стратегію обману до 10 місяців, а до 17 місяців ця цифра зростає до половини. При цьому до трьох років діти стають значно більш вправними, креативними і часто вдаються до вигадок.

У дослідженні були зібрані дані від батьків понад 750 дітей віком до 47 місяців із Великої Британії, США, Австралії та Канади. Загалом 130 батьків детально описали 16 різних типів обманної поведінки, що виявляли їхні діти до 47 місяців. Найраніший випадок було зафіксовано у восьмимісячної дитини.

До "підступних звичок" належали: удавання, ніби вони не чують, щоб уникнути виконання завдань; ховання предметів, щоб не ділитися ними; повне заперечення; і таємна участь у заборонених діях. Діти також використовували відмовки, перебільшення, применшення та удаване незнання або нерозуміння, коли їх просили допомогти по дому. Інші тактики включали вигадування історій, удавання, ніби вони не бачать того, на що не повинні дивитися, приховування інформації та замовчування деталей.

Більш витончені методи включали переформулювання відповідей шляхом надання часткової правди та використання відволікання уваги як інструменту.

"Починаючи з двох років, обман, як правило, ґрунтується на діях або вимагає лише простих словесних реакцій, таких як удавання дитиною, що вона не чує, як батьки кажуть: "Час прибирати", приховування речей від інших або заперечення – наприклад, поїдання шоколаду, але хитання головою на знак "ні", коли його запитують, чи їв він шоколад", – каже Олена Хойка, професор педагогіки Брістольського університету та провідний автор дослідження.

Дослідники вважають, що дослідження надає цінну інформацію для батьків і педагогів, проливаючи світло на те, як діти можуть розвивати більш складні моделі обманної поведінки в міру дорослішання.

