Долар подешевшав на початку тижня: курс валют в Україні 16 березня

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 16 березня, подешевшав на 11 копійок і становить 44,44 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 26 копійок і складає 51,29 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,32 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,38 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 16 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 29 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що ситуація на валютному ринку надалі багато в чому буде залежати від енергетичних ринків. За його прогнозом, курс долара в Україні до 22 березня буде перебувати в межах 43,5-44,25 гривні на міжбанку і 43,5-44,5 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: