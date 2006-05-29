Фінляндія хоче забрати у Росії Карелію

Фінляндія може пред`явити територіальні претензії Росії. Спадкоємці фіннів, переселенців з Карелії, мають намір зажадати у Росії повернення територій Карелії і Карельського перешийка, які

відійшли в 1944 році до Радянського Союзу. Відомий своїми історичними дослідженнями юрист Карі Сильвеннойєн має намір узятися за обгрунтування вимоги повернення Карелії. Він рекомендує переселенцям з Карелії або їх спадкоємцям знайти старі документи про володіння нерухомістю і земельними ділянками на прикордонних територіях і почати процес реституції. На сторінках найбільшої фінської газети Helsingin Sanomat він опублікував цілу відозву. Першим кроком стане формальне звернення до російського уряду, а коли послідує відмова, справа буде передана в Європейський суд з прав людини

Декілька десятків переселенців і їх родичів вже відгукнулися на цей заклик.

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