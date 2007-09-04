Американці залишилися лідерами у продуктивності праці

Міжнародна організація праці (МОП) оприлюднила звіт "Ключові показники ринку праці" (Key Indicators of the Labour Market). Як повідомляється в звіті, перше місце в світі щодо продуктивності праці посідають американці.

Внесок кожного середньостатистичного американця у валовий внутрішній продукт становить 63 тисячі 885 доларів за рік. Слідом за США за цим показником іде Ірландія (55 тисяч 986 доларів), Люксембург (55 тисяч 641 долар), Бельгія (55 тисяч 235 доларів) і Франція (54 тисячі 609 доларів).

Крім того, американці проводять на роботі більше часу, ніж жителі більшості інших країн з розвиненою економікою. За 2006 рік кожен американець відпрацював в середньому 1804 години. При цьому кількість годин, відпрацьованих за 2006 рік у Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Голландії і Норвегії, не перевищила 1600 годин.

Мешканці Південної Кореї, Бангладеш, Шрі-Ланки, Китаю, Малайзії, Таїланду відпрацювали за 2006 рік в середньому більше 2200 годин, проте продуктивність праці в цих країнах залишається порівняно низькою.

За середнім рівнем почасового внеску службовців у ВВП на першому місці виявилася Норвегія. Жителі цієї країни додають до ВВП 37,99 долара щогодини. За ними йдуть американці (35,63 долара) і французи (35,08 долара на годину).

Як випливає із звіту, рівень продуктивності праці в багатьох країнах зріс за останнє десятиліття. Проте розрив між розвиненими країнами та більшістю інших залишається значним. Деякі країни, зокрема, Китай і інші держави Східної Азії, швидко наздоганяють західні.

Лента.ру