Мадонна побила рекорд Елвіса Преслі

Останній альбом Мадонни MDNA, тільки увійшовши в британські музичні чарти, відразу зайняв першу сходинку, ставши 12-ю платівкою співачки, що дісталася верхівки хіт-парадів.

Такимчином,повідомляєРІА "Новости",Мадоннасталанайуспішнішимсольнимвиконавцемвісторіїбританськихчартів,випередившикоролярок-н-ролаЕлвісаПреслі,чиїальбомипотраплялинавершинухіт-парадівСполученогоКоролівства11разів.



Платівкавцілому виявиласяуспішнішоюза синглМадонниGive Me All Your Luvin',якийувійшоввчартивлютому,потрапившилишена 37-емісце.



Офіційні продажідванадцятого студійногоальбомуспівачкипочалися26 березня.



Угрудніминулогорокусталовідомо,що53-річнапоп-співачкауклалазі студієюInterscope Records40-мільйоннийконтрактна трипластинки.Першою знихсаме істалаMDNA, записякоїМадоннарозпочалавлипні 2011року.



ПопереднійстудійнийальбомМадонни,Hard Candy, вийшов2008року.

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