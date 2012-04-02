Мадонна побила рекорд Елвіса Преслі
02:29, 02 квітня 2012Світ
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Останній альбом Мадонни MDNA, тільки увійшовши в британські музичні чарти, відразу зайняв першу сходинку, ставши 12-ю платівкою співачки, що дісталася верхівки хіт-парадів.
Такимчином,повідомляєРІА "Новости",Мадоннасталанайуспішнішимсольнимвиконавцемвісторіїбританськихчартів,випередившикоролярок-н-ролаЕлвісаПреслі,чиїальбомипотраплялинавершинухіт-парадівСполученогоКоролівства11разів.
Платівкавцілому виявиласяуспішнішоюза синглМадонниGive Me All Your Luvin',якийувійшоввчартивлютому,потрапившилишена 37-емісце.
Офіційні продажідванадцятого студійногоальбомуспівачкипочалися26 березня.
Угрудніминулогорокусталовідомо,що53-річнапоп-співачкауклалазі студієюInterscope Records40-мільйоннийконтрактна трипластинки.Першою знихсаме істалаMDNA, записякоїМадоннарозпочалавлипні 2011року.
ПопереднійстудійнийальбомМадонни,Hard Candy, вийшов2008року.
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