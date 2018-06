Мадонна побила рекорд Елвіса Преслі

Такимчином,повідомляєРІА "Новости",Мадоннасталанайуспішнішимсольнимвиконавцемвісторіїбританськихчартів,випередившикоролярок-н-ролаЕлвісаПреслі,чиїальбомипотраплялинавершинухіт-парадівСполученогоКоролівства11разів.



Платівкавцілому виявиласяуспішнішоюза синглМадонниGive Me All Your Luvin',якийувійшоввчартивлютому,потрапившилишена 37-емісце.



Офіційні продажідванадцятого студійногоальбомуспівачкипочалися26 березня.



Угрудніминулогорокусталовідомо,що53-річнапоп-співачкауклалазі студієюInterscope Records40-мільйоннийконтрактна трипластинки.Першою знихсаме істалаMDNA, записякоїМадоннарозпочалавлипні 2011року.



ПопереднійстудійнийальбомМадонни,Hard Candy, вийшов2008року.