У боях в Судані загинуло близько 1500 людей

Президент Судану Омар Башир прибув в понеділок в нафтоносний район Хегліг, за який йде боротьба між його країною та Республікою Південний Судан, повідомлє РІА Новості з посиланням на агентство Франс Прес.

Південносуданські війська 12 квітня вторглися в Хегліг в штаті Південний Кордофан, який рішенням постійної палати третейського суду в Гаазі віднесений до території республіки Судан, але 20 квітня війська РПС зобов`язалися повністю покинути район протягом трьох днів. Як повідомив тоді міністр інформації Південного Судану Барнаба Маріан Бенджамін, влада РПС прийняла рішення про виведення військ тільки після прохань США і ООН. Тим не менш, керівництво Судану вважає виведення південносуданських військ своєю перемогою в боротьбі за території.

За даними Франс Прес, літак з Баширом на борту приземлився в аеропорту Хегліга о 12.50 за місцевим часом. Президент Судану був одягнений у військову форму. "Ми перемогли їх", - сказав він, порівнявши владу Південного Судану з шкідливою комахою, яку необхідно знищити.

Раніше в понеділок Франс Прес з посиланням на представника армії Судану повідомило, що в боях загинули 1,2 тисячі південносуданських військових. Військовослужбовців Судану загинуло не менше 230.

Через відновлення у квітні бойових зіткнень в нафтоносних прикордонних районах влада Судану оголосила про припинення переговорів з республікою Південний Судан, що велися в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі з ініціативи Афросоюзу для припинення військових дій між двома країнами. Новий конфлікт зробив неможливим реалізацію узгодженого раніше договору про демаркацію спільного кордону (1,8 тисячі кілометрів). Судан заявив, що не піде на відновлення переговорів, якщо Південний Судан не виведе свої війська з Хегліга.

З початку 2012 року Хартум і Джуба кілька разів заявляли про можливість початку війни. У нафтовидобувних районах Південного Судану склалася напружена обстановка через дії повстанських угруповань, які, як вважають жителі півдня, підтримує Хартум. У свою чергу, Судан звинувачує жителів півдня в спонсоруванні заколотників "Суданського народно-визвольного руху - Північ" в прикордонних штатах Південний Кордофан і Блакитний Ніл, де знаходяться суданські нафтові родовища. Крім того, влади обох країн регулярно звинувачують одна одну в прагненні повалити правлячі режими.