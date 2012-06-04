НАТО готове взаємодіяти з Україною

Про це напередодні свого візиту до України в інтерв'ю ZN.UA повідомив помічник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Дірк Бренгельманн.

На запитання, чи розглядає Альянс Україну як партнера при створенні європейської системи ПРО, Д.Бренгельманн повідомив: «Наші глави держав і урядів заявили на саміті в Чікаго, що НАТО і надалі готове взаємодіяти з третіми країнами на індивідуальній основі заради збільшення прозорості і довіри, а також для посилення ефективності оборони від балістичних ракет».

«В Альянсі визнають, що Україна належить до країн, що мають цілком зрозумілу зацікавленість в майбутньому розвитку протиракетної оборони НАТО. Думаю, ваша країна зараз виробляє свою політику з цього питання», — зазначив він.

«Ми обговорювали дану тему з Україною в ході робочих консультацій в березні 2011 року, де обмінялися поглядами на сфери можливої співпраці. Це було відмічено на засіданні міністрів закордонних справ КУН (Комісії Україна-НАТО) в квітні 2011 року. Ми ще не проводили офіційних консультацій: вони повинні узгоджуватися з усіма членами Альянсу. Поки рано думати, чи (і якщо може, то як) може Україна співпрацювати з НАТО у сфері оборони проти балістичних ракет», — заявив Д.Бренгельманн.

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Як повідомляв УНІАН, повністю позиційний район ПРО, включаючи наземну структуру, планується створити до 2020 року в чотири етапи. До моменту появи перших наземних об'єктів береги Європи патрулюватимуть військові кораблі США з ракетами-перехоплювачами на борту.

Проти створення в Європі системи ПРО виступає Росія.

21 травня на саміті НАТО в Чікаго Генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен оголосив про завершення першої стадії створення європейської системи протиракетної оборони.

Разом з тим посол України при НАТО Ігор Долгов в інтерв'ю журналістам заявив, що говорити про участь України у створенні європейської системи ПРО передчасно.