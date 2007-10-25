Росія форсує геологорозвідку Арктичного шельфу

Міністерство природних ресурсів Російської Федерації в найближчі три роки продовжить активне геологічне вивчення території країни, зокрема, Арктичного шельфу і родовищ Східного Сибіру, йдеться в доповіді відомства "Про результати та основні напрямки діяльності на 2008-2010 роки", з яким сьогодні на засіданні уряду виступить міністр природних ресурсів Юрій Трутнєв.

"За оцінками, площа розширеного континентального шельфу Росії в Арктиці за межами 200 морських миль може скласти 1,2 млн. кв. км з прогнозним ресурсним потенціалом вуглеводнів в 4,9 мільярда тонн умовного палива", - йдеться в документі, розміщеному на сайті відомства.

Іншим пріоритетом залишається виявлення ресурсів вуглеводнів і подальшого наповнення магістрального трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан". "Параметричне буріння пропонується здійснити на території Красноярського краю, Евенкійського округу, Республіки Саха (Якутія) та Іркутської області. Всього передбачається пробурити за три роки сім свердловин або 24,1 тисячі погонних метрів", - наголошується в доповіді.

Будуть продовжені створення державної мережі опорних геолого-геофізичних профілів параметричних і надглибоких свердловин нового покоління, розробка заходів щодо геологічного вивчення і освоєння глибоких горизонтів, регіональні та військово-геологічні роботи.

Серед основних результатів за 2006 рік відомство називає локалізацію прогнозних ресурсів вуглеводнів в об`ємі 6,4 мільярда тонн умовного палива, зокрема необхідних для реалізації проекту щодо створення трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан".

"Розроблена система управління відтворенням мінерально-сировинної бази кольорових і благородних металів. Виявлено ряд перспективних структур на акваторіях арктичного шельфу, до ліцензування підготовлені ділянки надр площею 395 тисяч кв. км, з них на суші - 88. Відкрито 37 нових родовищ нафти і газу", - йдеться в доповіді.

Мінприроди має намір забезпечити зростання інвестицій недрокористувачів на проведення геологорозвідувальних робіт до 2010 року з розрахунку 6,3 рубля на один рубль видатків федерального бюджету. До 2020 року: 10 рублів на кожен рубль видатків.

РІА "Новости"