Адміністрація Обами відповіла на звернення проти російських депутатів

Як повідомляє Лента.ру, всього було подано три петиції. У двох з них згадуються російські чиновники, які взяли участь в ухваленні закону, в тому числі депутати Держдуми. У третій йдеться про необхідність введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна.

Жодного імені у заяві Білого дому не згадується. Коментуючи прийняття закону, що забороняє усиновлення та вводить обмеження на діяльність американських НДО, співробітники адміністрації Барака Обами підкреслили, що "доля дітей не повинна залежати від незалежних від них політичних міркувань".

Вони також нагадали про недавнє ухвалення угоди між США і РФ, що регулює процес усиновлення російських дітей американцями. Крім того, автори тексту висловили жаль з приводу того, що "вживаються останнім часом спроби обмежити діяльність громадянського суспільства в Росії" і введених обмежень проти некомерційних організацій, пов'язаних з США. Найпершу петицію, опубліковану 21 грудня в системі We the People, підтримали більше 50 тисяч людей.

Для того щоб на звернення відповіли, потрібно не менше 25 тисяч підписів, набраних не більше ніж за місяць. У цьому зверненні, зокрема, вимагалося включити осіб, причетних до прийняття закону, в "список Магнітського". Внесення осіб до цього списку припускає введення проти них візових санкцій. Петицію проти Володимира Путіна встигли підписати тільки 12 тисяч чоловік. Публікація звернень викликала гостру реакцію депутатів Держдуми, які пригрозили владі США "симетричною відповіддю" у випадку, якщо петиції будуть схвалені. За їх словами, такий розвиток подій загрожує "затяжними дипломатичними війнам".