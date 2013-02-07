У Криму виявили рідкісних птахів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету з навколишнього природного середовища, цей птах (абориген Палеарктики і релікт стародавнього моря Тетіс) у другій половині ХХ століття став надзвичайно рідкісним видом на території України.

За інформацією Українського товариства охорони птахів, під час міжнародного синхронного обліку гусеподібних, що проходив минулими вихідними на півдні України, в Болгарії та Румунії, дослідники зареєстрували 30 особин савки на озері Ярилгач.

«Реєстрація савки – це надзвичайно важлива подія для України, оскільки є свідченням того, що наші водно-болотяні угіддя за своїм значенням повною мірою відповідають міжнародному рівню», - сказав Олег Дудкін, директор Українського товариства охорони птахів.

За два дні обстежень прибережної зони Азово-Чорноморського регіону від Дунаю до Керченського півострова, яка є ключовою територією зимівлі гусаків в Україні, фахівці, провівши облік усіх видів водних і навколоводних птахів, зареєстрували такі види, занесені до Червоної книги, як: казарка червонозоба, баклан чубатий і лебідь малий.

Довідка УНІАН. Савка - великий представник родини качиних, довжина тулуба якого може досягати 55 сантиметрів, а вага - до 1 кілограма. Основними місцями природних популяцій савки є солоні озера Середньої Азії, Південно-Східної та Східної Європи. Єдиний аборигенний представник свого підродини Oxyurinae в Палеарктиці. Згідно з червоним списком союзу охорони природи (Red List IUCN) вважається зникаючим видом (Endangered, EN).